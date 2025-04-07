Эти слова притягивают бедность, неудачи и долги, как магнитом: прекратите их употреблять

Рассказываем, какие слова ни в коем случае нельзя говорить, чтобы не отпугивать от себя деньги.

«Не в деньгах счастье». Эти слова нужно забыть всем, кто имеет затруднительное финансовое положение. Эксперты подчеркивают, что этой фразой человек перекрывает финансовые потоки, поэтому его будут постоянно преследовать проблемы с деньгами. Такие слова могут говорить только те люди, которые имеют большие финансовые возможности и по собственному опыту знают, что счастье действительно не в деньгах.

«Это не деньги». Многие любят говорить: «Да что там эти сто или двести гривен, это не деньги». Такой фразой люди обесценивают деньги и работу, за которую эти средства получены. Поэтому следует помнить, что даже пять, десять и двадцать гривен — это тоже деньги. Чтобы искоренить такую установку из своего сознания, лучше всего откладывать такие маленькие суммы, чтобы увидеть, что большое всегда начинается с малого.

«Лавэ», «бабло» и другие пренебрежительные слова. Нельзя с неуважением относиться к своим деньгам, ведь вы прилагаете немало усилий, чтобы их заработать. Такими словами вы обесцениваете и себя, снижая свою производительность, и нивелируете желание больше зарабатывать. Поэтому лучше называть деньги своим богатством, такие слова будут мотивировать к повышению уровня своих доходов.