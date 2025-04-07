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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
639
Время на прочтение
2 мин

Эти слова притягивают бедность, неудачи и долги, как магнитом: прекратите их употреблять

Эксперты по эзотерике говорят, что некоторые слова способны закрывать денежные потоки, тогда человека начинают преследовать финансовые трудности.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какие слова отпугивают деньги

Какие слова отпугивают деньги / © Freepik

Рассказываем, какие слова ни в коем случае нельзя говорить, чтобы не отпугивать от себя деньги.

Какие слова и фразы привлекают бедность, долги и другие проблемы: народные приметы

  • «Не в деньгах счастье». Эти слова нужно забыть всем, кто имеет затруднительное финансовое положение. Эксперты подчеркивают, что этой фразой человек перекрывает финансовые потоки, поэтому его будут постоянно преследовать проблемы с деньгами. Такие слова могут говорить только те люди, которые имеют большие финансовые возможности и по собственному опыту знают, что счастье действительно не в деньгах.

  • «Это не деньги». Многие любят говорить: «Да что там эти сто или двести гривен, это не деньги». Такой фразой люди обесценивают деньги и работу, за которую эти средства получены. Поэтому следует помнить, что даже пять, десять и двадцать гривен — это тоже деньги. Чтобы искоренить такую установку из своего сознания, лучше всего откладывать такие маленькие суммы, чтобы увидеть, что большое всегда начинается с малого.

  • «Лавэ», «бабло» и другие пренебрежительные слова. Нельзя с неуважением относиться к своим деньгам, ведь вы прилагаете немало усилий, чтобы их заработать. Такими словами вы обесцениваете и себя, снижая свою производительность, и нивелируете желание больше зарабатывать. Поэтому лучше называть деньги своим богатством, такие слова будут мотивировать к повышению уровня своих доходов.

  • «Должен». Это слово вообще нельзя говорить в каком-либо контексте, оно может налагать непосильные обязанности и долги. Надо заменить его словами «мне необходимо», чтобы быстрее избавиться от долгов, кредитов и других денежных обязательств.

Дата публикации
Количество просмотров
639
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