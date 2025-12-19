Лабрадоры / © Associated Press

Реклама

Выбор собаки для дома — это гораздо больше, чем симпатичная внешность. Ключевую роль играют темперамент, уровень активности и способность животного адаптироваться к ритму жизни семьи. Дрессировщица назвала пять пород, которые чаще всего становятся идеальными домашними любимцами.

Об этом сообщило издание ParadePets.

По ее словам, перед тем как заводить собаку, стоит учесть происхождение породы, ее базовые потребности, особенности характера, а также то, как члены семьи — в частности дети — будут взаимодействовать с животным. Именно эти факторы определяют, станет ли пес настоящим компаньоном на годы.

Реклама

Среди безоговорочных фаворитов — лабрадор-ретривер. Это активные, дружелюбные и социальные собаки, которые легко обучаются и хорошо ладят с детьми и другими животными. Лабрадоры нуждаются в движении и занятиях на свежем воздухе, поэтому лучше всего подходят активным семьям.

Не менее популярный выбор — золотистый ретривер. Эту породу ценят за мягкий характер, преданность и сильную эмоциональную связь с владельцами. Они спокойны, ласковы и хорошо чувствуют себя в семьях с маленькими детьми, а также легко поддаются дрессировке.

Для тех, кто ищет нежную собаку-компаньона, дрессировщица советует кавалер-кинг-чарльз-спаниеля. Эти небольшие собаки легко адаптируются к жизни в квартире, не требуют интенсивных физических нагрузок, но остро нуждаются во внимании, контакте и мягкой игре с людьми.

Еще один удачный вариант для дома — уиппет. Несмотря на спортивную внешность, это спокойные и тихие собаки, которые активны на прогулках, но дома ведут себя уравновешенно. Они хорошо приспосабливаются к жизни в квартире и обычно не склонны к чрезмерному лаю.

Реклама

Замыкает список бордер-терьер — компактная, выносливая и дружелюбная порода. Она лучше адаптируется к семейной жизни, чем многие другие терьеры, и подходит как для квартир, так и для активных семей, которые готовы обеспечить прогулки и умственные занятия.

Напомним, то, что имеет праздничный вид, для собаки может быть смертельно опасным. Кинолог предостерегает владельцев накануне Рождества.