Эти собаки почти не создают хлопот: кинолог составил собственный топ

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель / © Pixabay

Дрессировщик собак и специалист по поведению Уилл Атертон назвал три породы, у которых он «редко» видит проблемы с поведением.

Об этом сообщило издание Express.

Первыми в списке Атертон назвал лабрадоров-ретриверов. Он отметил, что их самая распространенная «сложность» — склонность тянуть поводок. Но такое поведение, говорит кинолог, связано с естественной доброжелательностью: лабрадоры стремятся здороваться с людьми и взаимодействовать с другими животными. По его мнению, эти привычки легко корректируются базовой дрессировкой.

Вторую позицию занял английский мастиф. Атертон описывает эту породу как спокойную и уравновешенную, добавляя, что мастифы подходят для семейной жизни и редко создают хлопоты.

Третьей стала порода кавалер-кинг-чарльз-спаниель. Кинолог назвал ее одной из лучших среди малых собак, отметив мягкий характер и дружелюбие. В то же время в комментариях пользователи обратили внимание на известные проблемы со здоровьем этой породы, в частности сердечные заболевания.

Не все согласились с оценками дрессировщика. В частности, одна выгульщица собак заявила, что ей приходилось иметь дело с лабрадорами с «очень плохим поведением». Другие пользователи также отметили, что даже большой опыт работы с породами не гарантирует абсолютной объективности в таких выводах.

