Эти собаки сломали систему: какие породы совсем не умеют лаять

Какие породы собак не лают / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

У большинства людей слово «собака» сразу ассоциируется со звонким или громким лаем. Но природа всегда имеет сюрпризы, и среди домашних любимцев есть породы, которые буквально не умеют громко подавать звук. Они либо издают тихие необычные интонации, либо вообще молчат, общаясь через мимику, движения хвоста и особые песни. Такие собаки идеально подходят тем, кто живет в квартире, нуждается в тишине или просто мечтает о питомце со спокойным темпераментом. И хотя они не лают, их характер от этого становится только интереснее.

Басенджи

Одной из самых известных не лающих пород являются басенджи. Эти собаки не способны выдавать классический лай из-за особого строения гортани. Они издают удивительные звуки, похожие на смесь мурлыкания, завывания и урчания.

Басенджи — очень умные, подвижные и независимые. Их тишина — это не проявление стеснительности, а врожденная особенность. Они редко создают шум, поэтому становятся идеальными соседями для тех, кто ценит покой.

Реклама

Акита-ину

Представители этой японской породы известны не только своей преданностью, но и воздержанием. Акита-ину практически не лают, поскольку делают это только в крайних случаях: когда нужно защитить хозяина или предупредить об опасности.

Большую часть информации они передают через взгляд и поведение. Это большие, гордые и очень уравновешенные собаки, для которых лишний шум — не стиль коммуникации.

Чау-чау

Несмотря на свои размеры и львиную внешность, чау-чау очень сдержанны. Они редко лают из-за естественной уравновешенности и независимости характера. Большинство из них сохраняют «породу тишины» с детства до старости.

Чау-чау не похожи на сторожевых в классическом понимании — они не поднимают шум без причины. Это собаки, которые предпочитают тишину, гармонию и спокойное общение.

Реклама

Борзая хортая

Эта порода удивляет даже опытных кинологов. Борзая хорта практически не лает, потому что в охотничьей работе тишина — ее главный козырь. Собаки этого типа двигаются почти бесшумно и не подают голоса, чтобы не вспугнуть добычу.

В домашних условиях они сохраняют эту привычку: максимум, что можно услышать — тихое взвизгивание от радости или легкое ворчание.