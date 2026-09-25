Эти собаки всем сердцем преданы семье: 7 пород, которые особенно привязываются к людям

Немецкая овчарка / © pixabay.com

Реклама

Собаки могут проявлять преданность хозяевам по-разному. Одни стараются постоянно быть рядом, другие пристально следят за тем, что происходит вокруг, а некоторые просто не пропускают ни одного семейного мероприятия. Ветеринары назвали семь пород, представители которых часто устанавливают особенно прочную связь с людьми.

Об этом сообщило издание Parade Pets.

Реклама

Ветеринар Эйми Уорнер объясняет: преданность собаки не обязательно проявляется в стремлении защищать хозяина. Для одних животных это охрана дома, для других — желание оставаться рядом с человеком, нуждающимся в поддержке, или постоянно участвовать в жизни семьи.

Реклама

Ветеринарный консультант Джо Майерс также отмечает, что сильную привязанность можно заметить в обычных мелочах. Собака может ходить за хозяином из комнаты в комнату, проверять, где он находится, или охотно присоединяться к любому занятию.

В то же время специалисты отмечают, что порода может указывать на типичные черты характера, однако не гарантирует определённого поведения. У каждой собаки свой индивидуальный темперамент.

Немецкая овчарка

Немецкие овчарки славятся своим умом, бдительностью и способностью хорошо обучаться. По словам Ворнера, они часто очень привязываются к своей семье и внимательно следят за всем, что происходит вокруг.

В то же время таким собакам необходимы ранняя социализация, регулярная дрессировка, физические нагрузки и интеллектуальные занятия. Эксперт подчеркивает, что хорошую семейную собаку нужно учить спокойному поведению, а не поощрять подозрительность или агрессию.

Реклама

Ньюфаундленд

Этих крупных собак ценят за нежный и терпеливый характер. Ньюфаундленды нередко проявляют привязанность без излишней активности — им достаточно находиться рядом с хозяином и составлять ему компанию.

Представители этой породы, как правило, спокойны и ориентированы на людей. Они могут подойти семьям, которые ищут ласковую собаку, стремящуюся быть рядом, но не нуждающуюся в постоянной интенсивной активности.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Эту породу выводили как собаку-компаньона, и стремление находиться рядом с людьми остается одной из её характерных черт. Кавалеры часто хотят участвовать во всём, чем занимается семья, сочетая ласковость с игривостью.

Однако у такой ориентированности на человека есть и обратная сторона. Ворнер советует постепенно приучать этих собак к коротким периодам одиночества, чтобы разлука с хозяином не вызывала у них сильного беспокойства.

Реклама

Эрдельтерьер

Эрдельтерьеры сочетают привязанность к семье со сторожевыми качествами. Ветеринар Чирл Бонк называет их смелыми и очень преданными. Благодаря своим размерам и громкому лаю они также могут отпугивать незнакомцев.

В домашней жизни эрдельтерьеры могут быть одновременно любознательными и ласковыми. Им нравится участвовать в семейной жизни и проводить время вместе с хозяевами.

Бородатый колли

Бородатые колли любят общество людей и могут сильно привязываться к членам семьи. По словам Бонк, они обычно ласковы и хорошо ладят с детьми и другими домашними животными.

Это энергичные собаки, которые с удовольствием участвуют в семейных занятиях — от прогулок и пикников до спокойного отдыха дома.

Брюссельский грифон

Небольшие брюссельские грифоны также отличаются сильной тягой к общению. Они стремятся находиться рядом со своими хозяевами, любят совместные занятия, игры и отдых рядом с человеком.

Из-за сильной привязанности представителям этой породы может быть непросто оставаться в одиночестве. Поэтому ветеринары рекомендуют с раннего возраста постепенно приучать их к кратковременному отсутствию хозяина.

Бассет-хаунд

Несмотря на спокойный и несколько сдержанный характер, бассет-хаунды также очень привязаны к семье. Они любят находиться рядом с людьми и чувствовать себя частью того, что происходит дома.

В то же время бассет-хаунды, как правило, спокойно переносят некоторое время в одиночестве. Их описывают как нежных, терпеливых и общительных собак, для которых общение с хозяевами остается важной частью повседневной жизни.

Напомним, что нехватка свободного времени не всегда означает, что от мечты о собаке придется отказаться. Некоторые породы гораздо легче приспосабливаются к насыщенному графику хозяина.

Новости партнеров

Новости партнеров