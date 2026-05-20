Эти собаки защитят дом и хорошо ладят с детьми: 7 лучших пород

Ротвейлер / © pixabay.com

Реклама

Выбирая собаку для семьи с детьми, родители часто ищут баланс между ласковым характером и способностью защитить дом. Профессиональная дрессировщица Салли Гроттини назвала семь пород, которые сочетают преданность, терпеливость к детям и природные охранные инстинкты.

Об этом сообщило издание Parade Pets.

По словам специалиста, хорошая семейная сторожевая собака должна уметь отличать обычную домашнюю активность от реальной угрозы. Она отмечает, что важную роль играют не только природные черты породы, но и правильная дрессировка, ранняя социализация и постоянное воспитание.

Реклама

В список пород, которые могут быть и защитниками, и компаньонами для детей, вошли немецкая овчарка, ротвейлер, большие пиренеи, бульмастиф, боксер, ньюфаундленд и миниатюрный шнауцер.

Одной из лучших сторожевых собак для семей с детьми Гроттини назвала немецкую овчарку. Эта порода известна высоким интеллектом, послушностью и природной склонностью к защите. По словам эксперта, такие собаки хорошо привязываются к детям, которые живут в доме, а также быстро усваивают команды. В то же время дрессировщица подчеркивает, что обучение и социализацию нужно начинать еще в раннем возрасте.

Ротвейлеров кинолог также отнесла к породам, которые хорошо взаимодействуют с детьми. Несмотря на репутацию суровых собак, в семейной среде они часто ведут себя спокойно и преданно. Гроттини отмечает, что ротвейлеры легко поддаются дрессировке, а сам их вид может отпугивать незнакомцев.

Еще одной породой, которую рекомендуют семьям, стали большие пиренеи. Сначала этих собак выводили для охраны скота, поэтому они обладают сильными защитными инстинктами. В то же время порода известна терпеливым и уравновешенным характером. По словам эксперта, большие пиренеи обычно спокойны, хорошо ладят с детьми и взрослыми, но готовы вмешаться, если почувствуют опасность.

Реклама

В перечень также вошел бульмастиф. Несмотря на массивное телосложение и мощный вид, этих собак часто называют «нежными великанами». Гроттини объясняет, что бульмастифы способны защищать дом и семью, но при этом обычно остаются ласковыми и спокойными рядом с детьми. Их размер и громкий лай помогают в ситуациях, когда собака переходит в режим защиты.

Боксеры, по словам дрессировщицы, также хорошо подходят для активных семей. Эта порода известна игривостью, высоким уровнем энергии и сильной привязанностью к семье. В то же время боксеры имеют естественный охранный инстинкт. Эксперт обращает внимание, что таким собакам нужны регулярные физические нагрузки и раннее обучение, ведь они могут быть слишком активными.

Среди крупных пород отдельно выделяют ньюфаундлендов . Из-за ласкового характера их нередко называют «собаками-няньками». Гроттини отмечает, что они имеют очень мягкий темперамент, любят семью и хорошо относятся к детям. При этом большие размеры этих собак могут отпугивать потенциальных злоумышленников, а сама порода хорошо поддается обучению послушанию.

Для тех, кто не готов заводить большую собаку, кинолог советует обратить внимание на миниатюрного шнауцера. Несмотря на компактный размер, эта порода имеет выраженный охранный инстинкт. По словам Гроттини, шнауцеры хорошо ладят с детьми, остаются бдительными и реагируют, если что-то кажется им подозрительным.

Реклама

Напомним, маленький размер собаки не всегда означает комфортную жизнь в квартире. Эксперты предупреждают, что некоторые популярные породы имеют слишком много энергии, склонны к лаю и тяжело переносят ограниченное пространство.

Новости партнеров