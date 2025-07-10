Эти сорняки уничтожают весь урожай: 3 растения, которые нельзя оставлять на огороде

Какие сорняки глушат огородные культуры / © pixabay.com

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Сорняки — это не просто нежелательные растения на огороде. Они активно конкурируют с овощными культурами за воду, свет и питательные вещества, подавляя их рост и развитие, что значительно снижает урожайность. Особенно опасно оставлять некоторые виды, способные буквально заглушить все растения. Рассказываем, ссылаясь на ресурс news.hochu.ua, какие три самых агрессивных сорняка, их нужно уничтожать без сожаления.

Осот

Это растение выглядит довольно симпатично, а ярко-желтые цветы привлекают пчел. Однако это лишь иллюзия пользы. На самом деле этот сорняк имеет мощную корневую систему, которая способна проникать на глубину до 3 метров. Поэтому осот истощает почву, извлекает влагу и минералы, необходимые для овощных культур.

Что особенно опасно:

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Осот быстро размножается, даже небольшой кусочек корня способен дать новый побег.

Выделяет вещества, подавляющие соседние растения.

Может стать рассадником вредителей, скрывающихся в густых листьях.

Пырей ползучий

Пирий легко спутать с пшеницей или овсом, однако этот сорняк — настоящий агрессор. Его корни расползаются под землей на большие расстояния, опутывая корни овощных культур.

Какая опасность пырея:

Высасывает из почвы азот и влагу, чем ослабляет огородные растения.

Вытесняет культуры из грядки, особенно картофель, морковь, лук.

Способен снижать урожай до 50%, если вовремя не избавиться от него.

Кроме того, пырей часто переносит грибковые заболевания, поражающие соседние растения.

Крапива

Хотя крапива и известна своими целебными свойствами, в огороде она ведет себя как настоящий пожиратель ресурсов. Растет быстро, легко адаптируется и за короткое время покрывает большие площади.

Почему крапива вредна на огороде:

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Впитывает влагу и азот в больших количествах, истощая почву.

Создает густую тень, блокирующую солнечный свет для овощей.

Может стать местом скопления вредителей, в частности тли.

Крапиву лучше выращивать отдельно, например, на компостном участке или в затененной зоне, подальше от овощных растений.