Эти сорта гороха – настоящие чемпионы: дадут урожай еще до того, как на помидорах появится цвет

Это растение легко переносит холод и даже заморозки, не требует сложного ухода, дарит отличный урожай и прекрасно растет в любом уголке Украины – знакомьтесь, зеленый горошек!

Зеленый горошек давно стал любимцем огородников. Его употребляют свежим, консервируют, замораживают, добавляют в салаты и даже подают в качестве гарнира мясу. Но главное его преимущество – неприхотливость и способность давать хороший урожай в любом регионе Украины. Более того, среди бобовых он созревает быстрее всего: пока помидоры только зацветают, горошек уже щедро плодоносит. Чтобы получить урожай побыстрее и наслаждаться нежным вкусом зеленого горошка в начале сезона, важно правильно выбрать сорт.

Кроме сортов, зеленый горошек делится на три основных вида: лущильный, мозговой и сахарный. Они отличаются между собой внешним видом, вкусовыми качествами и способом использования.

Лущильный – самый популярный и универсальный вид, который обычно едят свежим. Он быстро созревает, а первые стручки можно собирать уже через 45 дней после посадки. Среди лучших сортов – Вера, Альфа, Глориоза.

Мозговой – легко узнать по сморщенным семенам, напоминающим форму мозга. Этот горошек содержит больше природных сахаров и меньше крахмала, поэтому имеет более сладкий, более приятный вкус. Самые известные сорта – Динга, Премиум.

Сахарный – особый вид зеленого горошка, не имеющий твердой пергаментной перегородки, поэтому его можно есть вместе со стручками. Молодые стручки обладают нежным, сладким вкусом и прекрасно смакуют как в свежем виде, так и после варки или жарки, подобно спаржевой фасоли. К ранним сортам относятся Сладкий жемчуг, Дружная семейка, Щербет сахарный.

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