- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 256
- Время на прочтение
- 2 мин
Эти сорта кабачков идеальны для консервации и приготовления блюд: обильно родят и не гниют
Такие современные сорта кабачков обладают повышенной стойкостью к грибковым заболеваниям. Кроме того, они формируют плоды с более плотной кожурой, защищающей мякоть от повреждений.
Кабачки — одна из самых урожайных культур на огороде. Они быстро растут, не нуждаются в сложном уходе и могут плодоносить на протяжении всего лета. Поэтому многие хозяева выращивают их не только для ежедневного приготовления блюд, но и для консервации. Однако для заготовок подходят далеко не все сорта. Некоторые кабачки имеют слишком водянистую мякоть или быстро перерастают. Опытные овощеводы советуют выбирать проверенные сорта, которые формируют плотные плоды, хорошо сохраняют форму во время приготовления и дают стабильно высокий урожай.
«Цукеша». Этот сорт давно пользуется популярностью у огородников благодаря своей неприхотливости и стабильной урожайности. Кабачки имеют темно-зеленую кожуру и нежную мякоть с приятным вкусом. Плоды лучше собирать молодыми, пока кожура остается тонкой. Именно в этот период они идеально подходят для жарки, тушения, приготовления икры и консервирования. Сорт известен своей урожайностью и может плодоносить почти все лето.
«Цуккини Негро». Этот сорт формирует темно-зеленые плоды с нежной, но плотной мякотью. Кабачки хорошо держат форму во время приготовления, поэтому их часто используют для жарки, запекания и тушения. Еще одно преимущество — медленное перерастание плодов. Даже если кабачок чуть-чуть задержался на кусте, он не становится грубым и не теряет вкусовых качеств.
«Грибовский 37». Этот сорт считается настоящей классикой среди кабачков. Его выращивают на огородах уже многие десятилетия благодаря выносливости и стабильно высокой урожайности. Плоды имеют светлую кожуру и плотную мякоть без горечи. Кабачки хорошо подходят для маринования, приготовления овощной икры и разных домашних заготовок. Сорт также известен своей стойкостью к болезням и неприхотливостью в выращивании.