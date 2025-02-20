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Эти сорта картофеля не рекомендуют сажать украинцам, потому что урожая не будет

Эти сорта картофеля не рекомендуют сажать украинцам, потому что урожая не будет

Какие сорта картофеля не следует выбирать для своего огорода / Фото: pixabay.com

Вскоре весна, потому опытные огородники уже активно готовятся к следующему сезону.

Есть такие виды ккартофеля, которые эксперты ни в коем случае не рекомендуют сажать, потому что урожая можно где дождаться. Рассказываем, ссылаясь на ресурс "РБК-Украина", какие сорта картофеля лучше не сеять на своем огороде.

Какие рекомендации по посадке картофеля

  • Во-первых, рекомендуется смешивать и высевать все сорта картофеля – ранние, среднеспелые и поздние. Ранние сорта быстро созревают, однако плохо сохраняются. А среднеспелые и поздние сорта будут лежать до конца весны.
  • Во-вторых, каждые пять лет нужно обновлять сорта, чтобы картофель хорошо родил. Однако не нужно покупать картофель для северных регионов из южных областей и наоборот. Такие сорта будут плохо родить, ведь не приспособлены к температурным условиям того или иного региона.
  • В-третьих, раз на два года нужно менять участок для выращивания картофеля. Поскольку земля истощается, в ней заводятся вредители, потому урожая может не быть. Лучше сажать картофель после свеклы, тыквы и огурцов. Не стоит – после помидоров и подсолнечников.

Какие сорта картофеля не нужно выбирать: советы экспертов

Не рекомендуется высевать картофель, который дал мало урожая в прошлом сезоне. Перед высадкой клубни необходимо тщательно перебрать, чтобы не было больных или гнилых. Также следует выбирать тот картофель, который будет хорошо сохраняться и будет иметь хорошие вкусовые свойства.

Также эксперты не рекомендуют выбирать картофель с тонкой кожурой, он больше всего подвержен заражению паршой.

Какие худшие сорта картофеля.

  • "Загадка". Это картофель раннего сорта, имеет хорошие вкусовые свойства, но неустойчив к заболеваниям на альтернариоз, фитофтороз и сильно поражается сухой фузариозной гнилью.
  • "Невский стандарт". Картофель среднеспелый, может давать хороший урожай, имеет хороший вкус и хорошо сохраняется. Однако этот сорт не очень устойчив к вирусам, ризоктониозу, фитофторозу, парше. А еще этот картофель будет болеть и будет плохо расти, если ему обломать ростки перед посевом.

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