Эти сорта картофеля не рекомендуют сажать украинцам, потому что урожая не будет

Есть такие виды ккартофеля, которые эксперты ни в коем случае не рекомендуют сажать, потому что урожая можно где дождаться. Рассказываем, ссылаясь на ресурс "РБК-Украина", какие сорта картофеля лучше не сеять на своем огороде.

Какие рекомендации по посадке картофеля

Во-первых, рекомендуется смешивать и высевать все сорта картофеля – ранние, среднеспелые и поздние. Ранние сорта быстро созревают, однако плохо сохраняются. А среднеспелые и поздние сорта будут лежать до конца весны.

рекомендуется смешивать и высевать все сорта картофеля – ранние, среднеспелые и поздние. Ранние сорта быстро созревают, однако плохо сохраняются. А среднеспелые и поздние сорта будут лежать до конца весны. Во-вторых, каждые пять лет нужно обновлять сорта, чтобы картофель хорошо родил. Однако не нужно покупать картофель для северных регионов из южных областей и наоборот. Такие сорта будут плохо родить, ведь не приспособлены к температурным условиям того или иного региона.

каждые пять лет нужно обновлять сорта, чтобы картофель хорошо родил. Однако не нужно покупать картофель для северных регионов из южных областей и наоборот. Такие сорта будут плохо родить, ведь не приспособлены к температурным условиям того или иного региона. В-третьих, раз на два года нужно менять участок для выращивания картофеля. Поскольку земля истощается, в ней заводятся вредители, потому урожая может не быть. Лучше сажать картофель после свеклы, тыквы и огурцов. Не стоит – после помидоров и подсолнечников.

Какие сорта картофеля не нужно выбирать: советы экспертов

Не рекомендуется высевать картофель, который дал мало урожая в прошлом сезоне. Перед высадкой клубни необходимо тщательно перебрать, чтобы не было больных или гнилых. Также следует выбирать тот картофель, который будет хорошо сохраняться и будет иметь хорошие вкусовые свойства.

Также эксперты не рекомендуют выбирать картофель с тонкой кожурой, он больше всего подвержен заражению паршой.

Какие худшие сорта картофеля.

"Загадка". Это картофель раннего сорта, имеет хорошие вкусовые свойства, но неустойчив к заболеваниям на альтернариоз, фитофтороз и сильно поражается сухой фузариозной гнилью.

Это картофель раннего сорта, имеет хорошие вкусовые свойства, но неустойчив к заболеваниям на альтернариоз, фитофтороз и сильно поражается сухой фузариозной гнилью. "Невский стандарт". Картофель среднеспелый, может давать хороший урожай, имеет хороший вкус и хорошо сохраняется. Однако этот сорт не очень устойчив к вирусам, ризоктониозу, фитофторозу, парше. А еще этот картофель будет болеть и будет плохо расти, если ему обломать ростки перед посевом.

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