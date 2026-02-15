Эти сорта картофеля обильно родят и формируют крупные клубни при любых погодных условиях

Картофель — одна из самых простых культур в выращивании, но даже она способна подбросить огородникам неприятные сюрпризы. Слишком холодная весна, затяжные дожди или жара и резкие перепады температуры могут существенно снизить урожай. Однако существуют сорта, практически не реагирующие на негативные погодные условия. Такой картофель формирует крепкие кусты, хорошо наращивает корневую систему и стабильно дает большие клубни в любую погоду.

Сорт «Скарб». Этот сорт считается настоящим чемпионом среди урожайных и неприхотливых. Он не боится ни продолжительной жары, ни влажной холодной весны. «Скарб» формирует большие плотные клубни с золотистой кожурой, которые прекрасно сохраняются и не теряют вкуса. Даже на тяжелых почвах этот сорт демонстрирует стабильно высокий урожай, а его кустарники быстро восстанавливаются после температурных колебаний.

Сорт «Ривьера». Один из самых ранних сортов, не боящийся недостатка солнца и прохладных ночей. Ривьера формирует клубни очень быстро, благодаря чему успевает дать гарантированный урожай даже в северном регионе. Большие продолговатые картофелины обладают отличным вкусом и подходят как для жарки, так и для варки. Этот сорт высоко ценят за его способность расти, несмотря ни на что.

Сорт «Аризона». Современный сорт создан специально для регионов с нестабильным климатом. Он легко переносит как переувлажнение почвы, так и продолжительную жару. «Аризона» известна своими большими ровными клубнями и сочной желтой мякотью. Урожайность этого картофеля очень высока даже на бедных почвах, а кусты редко поражаются болезнями.