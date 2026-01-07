ТСН в социальных сетях

Эти соусы портятся быстрее, чем вы думаете: когда пора выбрасывать открытые кетчуп, горчицу и майонез

Почти в каждом холодильнике найдется несколько открытых бутылок или банок с соусами — кетчупом, горчицей, майонезом.

Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Сколько можно хранить открытые соусы

Сколько можно хранить открытые соусы / © unsplash.com

Мы привыкли держать их "про запас", даже не задумываясь, сколько времени эти продукты на самом деле остаются безопасными после открывания. А зря.

Сколько хранятся соусы в закрытой упаковке

Большинство промышленных соусов в герметичной таре могут храниться примерно год. Точный термин производитель всегда указывает на упаковке. Если дата истекла, продукт не испортится мгновенно, однако его качество начнет ухудшаться: вкус станет менее выразительным, консистенция — нестабильной, а аромат — измененным.

Что меняется после открывания

Как только вы открываете банку или бутылку, герметичность нарушается, и соус начинает контактировать с воздухом, бактериями и влагой. Именно поэтому холодильник становится ключевым фактором, замедляющим порчу продукта, но не останавливающим его полностью.

Срок хранения соусов после открытия

  1. Кетчуп — до 6 месяцев.

  2. Горчица — до 1 года.

  3. Майонез — не более 2 месяцев.

  4. Острые соусы — до 1 года, домашние — примерно 3 месяца.

  5. Салатные заправки — от 1 до 3 месяцев, в зависимости от состава.

Как понять, что соус испортился

Если продукт изменил цвет, начал резко пахнуть, на поверхности появилась плесень или слизь — экспериментировать не стоит. Такой соус нужно немедленно выбросить.

Полезные советы для хранения

  • всегда плотно закручивайте крышку после использования;

  • набирайте соус только чистой ложкой;

  • не допускайте контакта с сырыми продуктами;

  • храните соусы только в холодильнике после открывания.

Теперь вы точно знаете, когда открытый кетчуп или горчица из друга превращаются в угрозу — и больше не будете рисковать здоровьем из-за пустяка из холодильника.

