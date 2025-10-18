Эти «советы» могут навредить вашему любимцу: 10 опасных мифов о животных

10 мифов о котах и собаках, которые могут навредить вашему питомцу / © Associated Press

С появлением новых исследований в ветеринарной медицине многие привычные правила ухода за домашними животными признаны устаревшими. Ветеринары и поведенческие эксперты отмечают: слепое следование старым советам может поставить под угрозу здоровье кошек и собак.

Об этом сообщило издание thesprucePETS.

Одним из самых распространенных мифов остается убеждение, что молоко полезно для кошек. На самом деле большинство взрослых кошек не переносят лактозу, поэтому коровье молоко часто вызывает расстройства пищеварения и обезвоживание. Более безопасной альтернативой являются специальные безлактозные «кошачьи» смеси.

Еще один опасный миф — что сухой корм чистит зубы. Как объясняют ветеринары, коты и собаки обычно глотают гранулы, не разжевывая их достаточно, поэтому эффекта очистки не происходит. Единственное исключение — специальные стоматологические диеты с маркировкой VOHC, которые действительно помогают уменьшить налет.

Среди старых методов воспитания часто упоминается аверсивная дрессировка — наказание, электронные ошейники, крики или цепи. Поведенческие эксперты предупреждают: такие методы основаны на страхе, могут вызвать агрессию, разрушить доверие к владельцу и ухудшить психическое состояние животного. Современный подход базируется на положительном подкреплении — вознаграждении за правильное поведение.

Не менее вредной является практика использовать клетку как наказание. Эксперты отмечают: клетка должна быть безопасным и спокойным местом для собаки, а не способом дисциплины. Наказание теряет смысл, если проходит более нескольких секунд после нежелательного действия — животное просто не понимает причины.

Еще один распространенный миф — что ветеринар нужен только тогда, когда животное заболело. На самом деле профилактические осмотры помогают выявить проблемы на ранних стадиях, своевременно сделать прививки и скорректировать рацион или поведение.

Некоторые владельцы до сих пор верят, что чеснок отпугивает блох. Однако ветеринары предостерегают: это растение содержит соединения, токсичные для кошек и собак, а эффекта от него нет.

Не соответствует действительности и фраза, что «старых собак не обучают новым командам». Дрессировка в любом возрасте помогает поддерживать активность, внимание и мышление животного, укрепляя связь с владельцем. Главное — учитывать физические возможности пожилой собаки.

Еще одно заблуждение — что домашним котам не нужна обработка от блох, если они не выходят на улицу. На самом деле яйца блох могут попадать в дом на обуви или через других животных. Без профилактики даже кот, который живет только в квартире, может заразиться.

Также стоит помнить: уход за зубами обязателен. Пренебрежение гигиеной ротовой полости приводит к боли, воспалению, потере зубов и даже поражению внутренних органов. Регулярная чистка зубов — лучшая профилактика.

И напоследок — еще один миф: кошек невозможно дрессировать. Специалисты уверяют, что кошки хорошо поддаются тренировкам, особенно когда используются лакомства и положительное подкрепление. Это помогает животному развиваться и улучшает взаимопонимание с хозяином.

Ветеринары отмечают: распространение ложных советов часто вызвано привычками, старыми источниками и дезинформацией в сети. Проверять информацию стоит только у специалистов — ветеринаров или сертифицированных тренеров.

Напомним, когда на улице холодает, многие владельцы собак задумываются, нужно ли одевать своих любимцев в пальто или куртку. Эксперты уверяют: все зависит от породы, размера, возраста и даже состояния здоровья животного.