Эти стрижки делают тонкие волосы еще реже и прибавляют возраст: пять неудачных вариантов

Какие стрижки не подходят тонким волосам / © pexels.com

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Поэтому обладательницам тонких прядей особенно важно учитывать не только модные тенденции, но и то, как конкретная стрижка обращается с их текстурой волос.

Рассказываем, какие стрижки для тонких волос могут визуально старить и какие ошибки следует избегать, если хочется получить больше объема.

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Густая прямая челка

Густая тяжелая челка может казаться простым способом изменить образ или скрыть морщины на лбу. Однако для тонких волос это не всегда удачное решение.

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Чтобы сформировать густую челку, парикмахеру приходится использовать значительную часть волос из передней зоны. В результате остальные прически могут выглядеть менее объемными. Кроме того, тяжелая прямая челка создает четкую горизонтальную линию у лица, которая способна сделать черты визуально более строгими.

Лучшей альтернативой может стать легкая челка-шторка или мягкая удлиненная челка набок. Он обрамляет лицо, но не уносит слишком много густоты у основной массы волос.

Очень длинные волосы без слоев

Если волосы тонкие, большая длина может работать против желаемого объема. Под своим весом длинные пряди сильнее прилегают к голове, из-за чего прическа кажется плоской, особенно у корней.

Самым заметным этот эффект становится на длинных волосах одной длины без продуманной формы. Пряди могут иметь тяжелый вид сверху и слишком тонкий на концах.

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Если отказываться от длины не хочется, следует обсудить с мастером мягкие слои или пряди у лица. Они помогают добавить движения и сделать силуэт прически более легким.

Чрезмерно многослойная стрижка

Слои часто рекомендуют как способ создать объем, но в случае с тонкими волосами важно не переусердствовать. Слишком большое количество коротких или сильно профилированных слоев может забрать густоту именно там, где она больше всего нужна.

В результате кончики будут казаться редкими, а прическа — неровной и лишенной плотности.

Для тонких волос лучше работают стратегически расположенные слои. Их задача — создать движение и поднять волосы, не убирая при этом слишком много массы.

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Неудачно подобранные длинные слои

Не только короткие, но и слишком длинные слои могут создать проблему. Если они начинаются слишком низко, верхняя часть волос остается практически без движения и продолжает прилегать к голове.

Особенно это заметно на прямых тонких волосах: объем концентрируется внизу, тогда как у корней их почти нет. Такой силуэт может визуально вытягивать лицо вниз.

Оптимальное расположение пластов зависит от длины, густоты, текстуры волос и формы лица, поэтому универсальной схемы здесь нет. Хороший мастер подберет их так, чтобы сохранить плотность кончиков и одновременно создать необходимый объем.

Слишком длинная стрижка с тонкими кончиками

Сохранять длину любой ценой — не лучшая стратегия, если нижняя часть волос уже потеряла густоту. Тонкие, неравномерные кончики подчеркивают недостаток плотности и могут создавать впечатление неухоженных волос.

Иногда несколько сантиметров длины следует принести в жертву ради более четкой линии среза. Именно поэтому боб, удлиненный боб или стрижка средней длины нередко имеют на тонких волосах гораздо более объемный вид, чем очень длинные пряди.

Какая стрижка лучше подходит для тонких волос

Главная задача стрижки для тонких волос — создать визуальную густоту, объем и движение, не забрав при этом слишком много волос.

Удачными вариантами могут стать боб или лоб с плотной линией среза, текстурированная короткая стрижка и прически средней длины с щекотливыми слоями. Более четкий срез на кончиках помогает создать иллюзию более густых волос, а правильно расположенные слои придают движению.

В то же время одна и та же стрижка не будет выглядеть одинаково на всех. Следует учитывать густоту волос, диаметр волос, естественную текстуру, форму лица и привычный способ укладки.

Как сделать тонкие волосы визуально густыми

Стрижка — только часть образа. Дополнительный объем можно создать с помощью правильной укладки. Во время сушки следует поднимать волосы у корней, а вместо тяжелых кремов и большого количества средств для стайлинга использовать легкие текстуры, которые не отягощают пряди.

Также можно периодически менять пробор: волосы, долго лежащие в одном направлении, постепенно сильнее прилегают к голове. Новое положение пробора помогает быстро получить дополнительный прикорневый объем.

Правильно подобранная стрижка не сделает волосы физически толще и не увеличит их количество, однако может существенно изменить то, насколько густыми и объемными выглядят волосы.

FAQ

Какая стрижка придает объем тонким волосам?

Для тонких волос часто подходит боб, удлиненный боб (лоб), короткие текстурированные стрижки и прически средней длины с деликатными слоями. Плотная линия среза помогает сделать кончики визуально более густыми, а правильно расположенные слои могут придать движению и объему у корней. Конкретную форму следует подбирать с учетом густоты, структуры волос и формы лица.

Как подстричь тонкие волосы, чтобы они казались более густыми?

Чтобы тонкие волосы казались более густыми, важно не увлекаться чрезмерным филированием и большим количеством коротких слоев. Часто выигрышный вид более плотный срез с небольшим количеством продуманных слоев для движения и объема. Если кончики стали жидкими, более короткая длина также может зрительно сделать прическу более густой.

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