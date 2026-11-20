Пикси. / © Фото из открытых источников

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Смена сезона — отличная возможность обновить прическу и попробовать что-то новое. Осенью и зимой этого года в тренде будут короткие стрижки, сочетающие элегантность, легкую небрежность и естественный объем.

Какие короткие короткие прически освежат образ и придадут объем волосам, hair-эксперты Vogue España.

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Стилисты объясняют, что в этом сезоне выбор особенно велик: можно как кардинально изменить длину волос, так и просто придать привычной стрижке более современную форму.

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Скандинавский боб

Нордический или Скандинавский боб станет одним из главных хитов сезона. Ее главная особенность — ровный срез на уровне челюсти, отсутствие заметных слоев и боковой пробор.

Особенно хорошо стрижка подходит обладательницам тонких волос, которым не хватает густоты и объема. Благодаря компактной форме волосы визуально кажутся более густыми, а прическа выглядит аккуратно и ухоженно.

Slip bob

Slip bob — это удлиненный боб, который достигает плеч или чуть ниже. Его отличают мягкие линии, легкое движение прядей и почти незаметные слои, благодаря которым волосы сохраняют густоту и естественный объем.

Носить Slip bob можно по-разному: с легкими волнами и объемом у корней или в более гладком варианте с акцентом на кончиках.

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Вьющийся shag

Обладательницам вьющихся волос следует присмотреться к этой стрижке, отличающейся неравномерными слоями, создающими объем и подвижность прядей. Кратчайшие слои располагаются на макушке и вокруг лица, а длина сохраняется на затылке. Благодаря этому кудри выглядят более выразительно, а прическа не кажется слишком тяжелой.

По желанию можно добавить длинную филированную челку, которая смягчит черты лица.

Многослойное каре

Каре — это удачный выбор для тех, кто хочет освежить внешность без радикальных экспериментов. Ее особенность — сочетание прядей разной длины, которые создают мягкий объем и красиво обрамляют лицо. Филированная челка помогает смягчить линию лба, а градуированные пряди визуально корректируют контуры лица.

Пикси

Короткая стрижка Pixie снова оказывается среди модных фаворитов. Она имеет несколько андрогинный характер и помогает сделать образ более выразительным.

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Главные признаки — короткий затылок, открытые уши и миниатюрная филированная челка. Такая форма привлекает внимание к глазам и подчеркивает черты лица.

Бикси

Bixie — стрижка, объединяющая лучшие черты боба и пикси. Она короче классического боба, но имеет более длинные пряди по бокам и в зоне челки, чем традиционный пикси. Затылок обычно делают немного короче, благодаря чему прическа приобретает легкую и подвижную форму.

Эта стридка подойдет тем, кто хочет попробовать короткие волосы, но пока не готов к очень радикальному изменению длины.

Boy bob

Boy bob — стрижка вдохновлена прически участников популярных бойзбендов того времени. Она имеет четкую форму и ровный срез, но имеет непринужденный и немного небрежный вид. В отличие от ультракоротких вариантов, Boy bob позволяет сберечь часть длины.

Маллет

Маллет — один из самых смелых вариантов сезона. Его легко узнать по контрастной форме: короче волосы сверху постепенно переходят в более длинные пряди на висках и затылке.

Такая стрижка носит дерзкий характер и сразу становится главным акцентом образа. Она подойдет тем, кто любит нестандартные решения, не боится привлекать внимание и хочет отойти от классических причесок.

India bob

Главная особенность Indie bob — волнистые пряди, асимметричная форма и более длинная передняя часть. Волосы не должны выглядеть идеально вложенными: наоборот, легкая растрепанность и естественные волны делают прическу более интересной.

Напомним, ранее стилисты и парикмахеры назвали самые крутые стрижки этой осенью.

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