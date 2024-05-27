Эти стрижки омолаживают сразу на 15 лет: пять лучших причесок на лето для женщин за 40

Новая прическа – это не просто способ изменить свой образ или омолодиться, это возможность чувствовать себя обновленной и непревзойденной.

Не нужно бояться экспериментировать со своим образом и стрижками. Ведь это один из самых лучших и дешевых способов омолодиться и подчеркнуть свою природную красоту. Стоит только подобрать такую прическу, которая подходит именно вам. Стилисты назвали 5 идеальных стрижек на лето, которые не только будут омолаживаться, но и сделают волосы объемными и визуально густыми. К тому же, такие прически корректируют овал лица и придают общему образу совершенной красоты.

Боб-каре

Какие стрижки на лето для женщин за 40 / Фото: pixabay.com

Это именно та стрижка, которая навсегда останется популярной во всем мире, потому что закрывает сразу несколько важных для каждой женщины потребностей. Боб омолаживает, кардинально изменяет образ, корректирует овал лица и придает волосам объем в нужных местах. Такая стрижка универсальна, потому что подходит к любому типу лица и структуре волос.

Пикси

Какие стрижки на лето для женщин за 40 / Фото: pixabay.com

Стрижка для решительных и смелых женщин, не боящихся кардинально изменить длину волос и общий образ. Пикси омолаживает, маскирует недостатки на лице и делает волосы объемными. Такая стрижка акцентируется косой челкой, которая сделает любую женщину потрясающей.

Градуированный боб

Какие стрижки на лето для женщин за 40 / Фото: Freepik

За счет текстурных прядей стрижка придает волосам большой объем и визуальную густоту. Такая прическа подойдет женщинам, которые хотят омолодиться и выглядеть элегантно. К тому же прическа не требует укладки, она ложится в правильную форму сразу после мытья головы. Достаточно будет просто высушить волосы феном.

Асимметричное каре

Какие стрижки на лето для женщин за 40 / Фото: pixabay.com

Такая стрижка будет идеальным выбором для женщин с круглым или овальным лицом, поскольку способна сделать овал визуально более хрупким и уберет ненужный объем в нижней зоне. Асимметричная стрижка придает волосам непревзойденный объем, делает их густыми и здоровыми.

Каскад

Какие стрижки на лето для женщин за 40 / Фото: pixabay.com

Еще одна из самых популярных стрижек, которая тоже не выйдет из моды очень долго. Поскольку идеально подходит для женщин, желающих омолодиться на 10-15 лет. Техника стрижки позволяет сделать волосы объемными и подвижными. Что придает общему образу легкость и игривость. Поэтому с такой стрижкой каждая женщина будет чувствовать себя молодой и привлекательной.

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