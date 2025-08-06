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Эти стрижки сделают ваше лицо более широким и выделят щечки: трендовые прически подходят не всем
Ища идеальную прическу, следует ориентироваться не только на тренды, но и на форму собственного лица. Ведь некоторые стрижки могут обезобразить нежные черты, создавая лишний объем и нарушая гармонию образа.
Перед тем как отправляться к парикмахеру за новой прической, стоит тщательно обдумать, будет ли она подходить именно вашему лицу рассказали на LuxyHair. Здесь выделили несколько вариантов стрижек, которые могут зрительно расширить лицо и сделать щеки более заметными.
Какие прически могут визуально округлить лицо
Густая челка
Хотя густую челку часто считают молодежной и стильной, прямая густая челка до уровня бровей может укоротить лоб и сделать лицо визуально шире. Особенно это заметно, когда волосы зачесаны назад за уши — тогда черты выглядят сжатыми и “приплюснутым” сверху.
Гораздо лучший выбор — многослойные или асимметричные челки, которые придают легкости и уравновешивают пропорции круглого лица.
Прямое каре к подбородку
Доходящая до подбородка стрижка боб акцентирует внимание на его контурах и подчеркивает ширину этой зоны. Для владельцев круглого или квадратного лица такой стиль может зрительно расширить лицо, создавая эффект “рамки” по бокам.
Как более удачная альтернатива стилисты советуют выбирать удлиненное каре с плавными филировками — оно делает силуэт более вытянутым и одновременно сохраняет современный вид.
Зализанные волосы
Гладкие прически, такие как пучки или хвосты с четким пробором, максимально открывают лицо, подчеркивая его формы. Для девушек с широкими скулами или более полными щеками это может быть не лучший вариант, ведь такие укладки способны визуально округлить лицо и сделать его более широким.
Если очень хочется носить такие стили, советуют разбавить образ несколькими свободными прядями у лица или добавить немного объема на макушке — это смягчит общее впечатление.
Объемные волны у щек
Обрамляющие щеки локоны могут неожиданно подчеркнуть округлость лица, особенно если кудри закручиваются внутрь. Это часто придает нежелательный объем и делает лицо визуально шире.
Чтобы избежать такого эффекта, стилисты советуют начинать формировать волны ниже — примерно на уровне ключиц или даже ниже, что поможет создать более гармоничный силуэт.