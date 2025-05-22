Эти три куста будут цвести до глубокой осени: обязательно посадите их в своем саду

Ваш сад будет тонуть в цветах до самых заморозков, если вы посадите эти растения. Они не боятся холода, неприхотливы в уходе и пышно цветут с лета до поздней осени. Об этом пишет ресурс ukrayinynovyny.pl.

Грунтопокрывная роза. Этот сорт розы совсем неприхотлив в уходе и не требует специальных условий для выращивания. Низкие кусты с гибкими побегами будут быстро разрастаться, образуя плотный зеленый ковер, обильно покрытый цветами. Таким образом их не придется полоть, потому что сорняк некуда будет расти. К тому же, роза будет покрывать незанятые участки на клумбе или в саду. Следует знать, что грунтопокровные розы не будут расти вверх, в отличие от плетистых сортов. Они хорошо себя чувствуют на открытых участках и быстро адаптируются к климату любого региона. Кусты будут выпускать свои прекрасные цветы с июня и до поздней осени, некоторые могут цвести вплоть до заморозков. Цветки большей частью розового или белого цвета, небольших размеров, но обильные. Эти розы устойчивы к болезням и низким температурам, даже после подмерзания кусты быстро восстанавливаются. Эти цветы идеально подходят для клумбы и декорирования садовых дорожек.

Садовая гортензия — очень популярное растение, и вот почему. Этот куст имеет пышные соцветия, милующие глаз с июня по октябрь. Основные сорта гортензии, хорошо приживающиеся в климатических условиях Украины — крупнолистая, древовидная, метельчатая и черешковая. Весьма интересно, что оттенок цветов гортензии зависит от уровня рН почвы: кислый (ниже 5,0) дает синие оттенки, щелочной (6–6,5) — розовые. Растение нуждается в обильном поливе, особенно в жару, так как имеет поверхностную корневую систему. Она хорошо растет на солнечных участках, защищенных от сильного ветра. Садовую гортензию необходимо подкармливать с марта по июль, а в августе растение нуждается в калийных удобрениях. Это позволит ей пережить зиму. Весной следует удалять сухие и поврежденные побеги, а после цветения обрезать кусты не нужно. Гортензию можно сажать как на клумбе, так и возле садовых дорожек.