Эти три ошибки убивают чугунную сковородку: никогда так не делайте

Многие хозяйки любят посуду из чугуна, однако не все знают, как правильно за ней ухаживать.

Чугунные изделия считаются "вечными", но они также нуждаются в правильном уходе. Из-за отсутствия антипригарного покрытия со временем чугун начинает покрываться ржавчиной, что сказывается на вкусовых свойствах блюд. Чтобы избежать порчи чугунной сковородки, нужно не совершать этих трех ошибок.

Как правильно ухаживать за чугунной сковородкой: каких ошибок следует избегать

Чтобы сковорода не покрывалась ржавчиной, после каждого мытья нужно протирать ее полотенцем. А еще лучше – просушить в течение 3 минут на среднем огне.

Часто хозяйки оставляют приготовленные блюда в сковороде на плите, но так делать не следует. Это вредит как чугунной посуде, так и самому блюду, оно может иметь металлический привкус.

Также некоторые готовят блюда на чугунной сковороде без масла, это еще одна большая ошибка. Потому что еда без масла пригорает, чем портит поверхность сковородки.

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