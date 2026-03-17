Билл Гейтс / © Associated Press

Реклама

Соучредитель Microsoft Билл Гейтс определил три отрасли, специалисты которых останутся востребованными, несмотря на стремительное развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Об этом пишет Lad Вible

Профессии «будущего» по версии Гейтса

Несмотря на то, что ИИ все активнее интегрируется в бизнес-процессы, 70-летний эксперт считает, что в определенных секторах нуждаются специфические навыки, которые технологии пока не способны воспроизвести.

Реклама

1.Программисты и разработчики систем

Хотя ИИ уже научился генерировать код, ему все еще не хватает точности для создания сложного программного обеспечения. Гейтс убежден, что программисты-люди будут необходимы для отладки, развития и контроля над самими системами искусственного интеллекта. Ценность кодеров будет только расти, поскольку именно они будут управлять инструментами автоматизации.

2.Ученые и биологи

Сфера медицинских исследований и научных открытий остается в безопасности благодаря необходимости креативного подхода и критического мышления. ИИ эффективно анализирует большие массивы данных и диагностирует болезни. Однако он не способен формулировать новые гипотезы или изобретать революционные концепции. В этой области технология будет выступать только помощником, а не заменой специалиста.

3.Специалисты энергетического сектора

Сложность управления энергетической инфраструктурой — от нефтяной отрасли до возобновляемых источников — исключает полную автоматизацию. Человеческая специализация критически важна для принятия стратегических решений и управления кризисными ситуациями.

Перспективы и риски

Билл Гейтс сравнивает текущую технологическую волну с промышленной революцией и появлением Интернета. При этом бизнесмен отмечает, что его прогнозы не окончательны.

Реклама

«Влияние искусственного интеллекта на рынок труда будет развиваться неизвестным нам образом», — констатировал Гейтс.

Также добавил, что реальные последствия внедрения технологий могут отличаться от ожиданий. Сейчас большинство компаний рассматривают ИИ как дополнение к человеческому труду, хотя часть работников воспринимает автоматизацию как угрозу своей карьере.

