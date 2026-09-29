Эти три вещи есть на каждой кухне, но их нужно заменять каждый месяц: что это за предметы

Какие вещи на кухне нужно менять каждый месяц / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

На кухне есть вещи, которыми мы пользуемся каждый день, поэтому даже не задумываемся, как быстро они загрязняются. Об этом пишет издание Galaxus. Их можно вымыть, постирать или продезинфицировать, но со временем обычной очистки уже недостаточно. Особенно это касается предметов, постоянно контактирующих с водой, остатками пищи и жиром. Рассказываем, какие вещи на кухне нужно менять как можно чаще.

Раньше мы писали, как часто нужно менять кухонные полотенца по советам микробиологов.

Реклама

Губка для мытья посуды

Первая в списке — обычная кухонная губка. Она почти постоянно остается влажной, а внутри скапливаются частицы пищи и моющего средства. Именно поэтому губка может оказаться благоприятной средой для микроорганизмов.

Реклама

Эксперты советуют регулярно заменять губки и не ждать, пока они начнут неприятно пахнуть или потеряют нормальный вид.

При интенсивном использовании менять губку раз в месяц — вполне действенное правило. Если она начала неприятно пахнуть, изменила цвет или распадается, делать это нужно раньше.

Кухонная тряпка или полотенце

Другое дело — тряпка для кухни или полотенце, которым вытирают руки, посуду или поверхности. Один и тот же текстиль не следует использовать для всего сразу.

Гораздо важнее календарной даты — регулярно стирать такие вещи и полностью высушивать. Специалисты отмечают, что кухонные тряпки могут накапливать бактерии, поэтому их нужно часто стирать и менять.

Реклама

Если ткань даже после стирки имеет запах, пятна, плохо впитывает воду или долго остается влажной, ее лучше заменить.

Пластиковые контейнеры и кухонные аксессуары

Третья категория — старые пластиковые контейнеры и кухонные принадлежности, которые постоянно контактируют с едой. Здесь нет четкого правила «ровно один месяц», но регулярно проверять их состояние нужно обязательно.

Если пластик изменил цвет, деформировался, потрескался, впитал запахи или на поверхности появились глубокие царапины, такой предмет лучше выбросить. Для кухонных принадлежностей важнее ориентироваться на их состояние и интенсивность использования, а не только на срок.

Новости партнеров

Новости партнеров