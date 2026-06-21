Духи / © Pixabay

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Летом цветочные духи раскрываются особенно красиво: звучат легко, свежо и непринужденно – это создает ощущение ухоженности и женственности даже в самые жаркие дни. В этом сезоне в тренде как нежные композиции с пионом и жасмином, так и более выразительные ароматы с розой, гарденией и фруктовыми акцентами.

ТСН.ua собрал духи, которые звучат дорого, женственно и идеально подходят для летнего сезона.

Если вы ищете духи, которые ассоциируются с цветущим садом, романтическим настроением и летней легкостью, обратите внимание на ароматы, уже успевшие покорить сердца многих женщин – от культовых ароматов Chanel и Dior до изысканных нишевых композиций Byredo и Maison Francis Kurkdjian.

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Jo Malone London Peony & Blush Suede Cologne

Этот цветочный аромат нежный и отлично держится в течение дня, не исчезая полностью. Он одновременно игривый и изысканный.

Основные ноты: красное яблоко, пион, роза, жасмин, гвоздика, замша.

Byredo Rose of No Man's Land Absolu

Этот любимый оригинальный аромат розы усилен в этой версии absolu - немного слаще и дымнее оригинала. Три вида роз сочетаются с нотами розового перца, шафрана и папируса.

Основные ноты: роза, розовый перец, шафран, черная смородина, папирус, пачули.

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Maison Francis Kurkdjian Amyris Femme

Изысканный нишевый аромат из семейства цветочно-фруктовых. Он игривый, но одновременно сдержанный и совершенный для ежедневного использования.

Основные ноты: цветок лимона, груша, пудровый тосканский ирис, амбра, мускус и ветивер.

Chanel Gardénia

В этом парфюме нотки жасмина и цветки апельсина делают аромат нежно свежим и цветочно.

Основные ноты: гардения, жасмин, цветок апельсина.

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Gucci Flora Gorgeous Gardenia

Невероятно женственный цветочно-фруктовый аромат. Его любят за сладкое и уютное звучание, а также эстетичный винтажный флакон.

Основные ноты: цветок груши, гардения, коричневый сахар.

Dior Miss Dior Blooming Bouquet

Это изысканный и невероятно женственный цветочный аромат. Он идеален для тех, кому нужен настоящий букет цветов.

Основные ноты: калабрийский бергамот, дамасская роза, пион, белый мускус.

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Lancôme Idôle

Аромат переосмысливает классическую розу с чистым воздушным оттенком, а яркие цитрусовые и жасмин подчеркивают аромат.

Основные ноты: жасмин, мускус, белая роза, шипр.

Напомним, мы писали о том, как и куда наносить духи , чтобы аромат сопровождал вас весь день.

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