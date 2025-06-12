Эти цветы забирают силы и здоровье: 6 растений, которые не стоит сажать на своей клумбе

Не все цветы, милующие глаз, одинаково безопасны. Некоторые из них скрывают серьезную угрозу как для людей, так и для домашних животных — вызывают аллергии, раздражение или даже отравление. Поэтому перед посадкой некоторых декоративных растений возле своего дома, стоит узнать, какие из них лучше обойти стороной. Об этом пишет ресурс zaxid.net.

Ландыш. Этот символический весенний цветок может стать источником опасности. Все его части — от корней до ягод, содержат токсичные соединения. Прикосновение к ландышу может вызвать раздражение кожи, а случайное проглатывание — серьезное отравление. Особо стоит быть осторожными тем, у кого есть дети и домашние питомцы.

Лютик едкий. Это растение часто можно увидеть в садах или на лугах. Но его сок способен вызвать зуд, жжение и даже ожоги. При попадании внутрь возможны воспалительные процессы, тошнота и интоксикация. Не стоит недооценивать этот цветок из-за его невинного вида, он может быть крайне опасным.

Наперстянка (дигиталис). Это высокое и эффектное растение часто используется в ландшафтном дизайне, но содержит опасные соединения — гликозиды, которые влияют на сердце. Даже в малой дозе вещества из наперстянки могут вызвать сердечные нарушения. Особенно опасно выращивать ее там, где живут дети.

Волчьи ягоды (волчье лыко). Растение с приятным запахом и яркими ягодами выглядит привлекательно, но скрывает в себе мощные токсины. Его аромат может вызвать слабость, головную боль и тошноту. Плоды растения крайне токсичны, поэтому следует соблюдать осторожность и не употреблять их.

Рицина. Хотя это декоративное растение увлекает своими большими красивыми листьями и идеально подходит для садового декора, его семена содержат рицин — соединение, которое считается одним из самых опасных природных токсинов. Даже минимальное количество этого вещества способно вызвать тяжелое поражение внутренних органов, что может угрожать жизни.