Эти цветы забирают силы и здоровье: пять растений, которые нельзя сажать на своей клумбе

Сад — это место, где мы ищем покой, обновление и поддержку природы. Однако не все растения предназначены для гармонии и восстановления. Некоторые из них обладают сильной негативной энергетикой, истощают людей, ухудшают атмосферу участка или даже могут быть опасными для здоровья. Они выглядят привлекательно, но приносят больше вреда, чем пользы. Поэтому важно знать, чего лучше избегать, чтобы сад стал местом силы, а не источником проблем.

Олеандр. Растение чрезвычайно красивое, но содержит ядовитые вещества. Чем опасен цветок: токсические соки могут вызвать аллергию или ожоги, резкий запах вызывает головную боль и слабость у чувствительных людей, опасный для детей и животных. В замкнутых просторах или на маленьких дворах олеандр быстро создает тяжелую атмосферу.

Наперстянка. Декоративный, эффектный, но чрезвычайно токсичный цветок. Негативные свойства: ядовитые алкалоиды способны влиять на сердце, даже контакт с листьями может вызвать раздражение, пыльца у некоторых людей вызывает головокружение. Такие растения часто приносят во двор ощущение тревоги и нестабильности из-за сильного энергетического фона.

Молочай. Растение неприхотливое, но его молочный сок опасен. Почему не стоит сажать: сок вызывает ожоги на коже, может провоцировать аллергию и кашель, по народным приметам, вытягивает энергию из дома и хозяев. Если хотите создать уютный сад, лучше выбрать более безопасные декоративные виды.

Тис. Вечнозеленый и красивый, но крайне токсичный. Ягоды и хвоя содержат сильные ядовитые соединения, у больших деревьев энергетика очень тяжелая, не рекомендуется высаживать рядом с местом отдыха. Во многих странах тис считают деревом, которое забирает силы.