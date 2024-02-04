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Эти украинские фамилии давали настоящим беднякам

Эти украинские фамилии давали настоящим беднякам

Происхождение украинских фамилий

Носители этих фамилий не имели дома, обуви и одежды

Каждая украинская фамилия имеет свою историю и происхождение, когда-то она что-то означала — будь то место жительства, положение в обществе, черты или характер человека. Некоторые фамилии давали богачам, а некоторые — беднякам. А что в древности характеризовало бедность — отсутствие денег и имущества, которое проявлялось в отсутствии жилья, одежды, обуви.

Информацию о таких фамилиях, их происхождении можно найти на сайте "Рідні "

Босенко, Босий, Босак – носители этой фамилии ходили босыми, ,были настолько бедными, что не имели даже обуви.

Происхождение фамилий / ©
Происхождение фамилий

Бурлаками называли тех, у кого ничего не было – бездомных, безземельных, безродных, вечных батраков.

Происхождение фамилий / ©
Происхождение фамилий

Гета, Гетало, Гетенко – так когда-то говорили о старенькой и замученной трудом лошадке. Владельца такого животного тоже могли так называть.

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Голик, Голыш, Голяк – эту фамилию могли давать совсем бедному человеку.

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Дерновый – носители такой фамилии могли быть очень бедными и жить в землянке, покрытой дерном.

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Капара — происходит от слова "капариты", то есть жить убого, в нищете.

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Кубрак, Кубраков – так говорили о бедняге, которому не везло по жизни.

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Нетяга так в древности называли казацкую голытьбу.

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Нечволод — некоторые эксперты утверждают, что эту фамилию получали когда-то люди благородные, но обедневшие, потерявшие имущество.

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