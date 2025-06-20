Эти украинские слова невозможно перевести ни на один язык: они совершенно непонятны для иностранцев

Украинский язык имеет множество уникальных слов, которые нельзя перевести дословно, потому что за ними стоит целый пласт культуры и национальной памяти нашего народа. Эксперт по ораторскому искусству Павел Мацьопа в своей публикации в Instagram поделился словами, которые вызывают удивление у иностранцев, ведь они не имеют аналогов в других языках. Об этом пишет ресурс «Главред».

«Кум» и «кума». В традиционной украинской культуре эти слова обозначают особую форму духовного родства между людьми. Кумовство часто превращается в крепкую социальную поддержку: кум — это друг и советчик, человек, с которым бок о бок проходят радостные и сложные моменты жизни.

«Паляниця». Это слово уже стало символом украинской идентичности. Паляница в украинских традициях — не просто хлеб, а олицетворение домашнего тепла, щедрости и уюта. Лексема стала лингвистическим «распознавателем» для чужаков и кодом для своих. Ведь правильно произнести это слово сможет только украинец.

«Вечорниці» — не просто вечерние развлечения наших предков, а целый культурный феномен. Раньше молодежь собиралась на вечерницы не только для веселья, а чтобы знакомиться, влюбляться, сочинять новые песни и придумывать веселые танцы. Это были вечера, где жили и творились новые украинские традиции и устное народное творчество.

«Неня». Это украинское слово не переводится, его надо почувствовать всем своим сердцем. «Неня» или «неньо» — это обращение к матери (иногда так обращались к отцу), полное любви, нежности и тепла. Оно живет в народных песнях, стихах и молитвах, передавая глубокое уважение к важнейшей женщине в мире, которая дала жизнь.