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Эти вещи больше всего забивают канализацию: ни в коем случае не бросайте их в раковину
Иногда даже незначительное засорение канализации достаточно сложно устранить. Поэтому лучше избегать закупорки труб, а для этого следует знать, какие вещи никогда нельзя бросать в раковину.
Глиняные маски для лица
Они могут нанести достаточно серьезный вред вашей канализации. Когда остатки стекают по трубам, это может повлечь за собой настоящий хаос, особенно, если вы уже смывали в раковину другие продукты, оставшиеся в трубах. Поэтому лучше смыть глиняную маску с лица с помощью влажной салфетки, а затем просто ополоснуть кожу.
Кофейная гуща
Хотя с первого взгляда может показаться, что этот продукт вполне безопасен для канализации, однако кофейную гущу лучше не сливать в раковину. Она может приводить к существенному засорению и закупорке, с которыми очень трудно справиться. Поэтому перед тем как вымывать кофеварку в раковине, обязательно выбросьте всю гущу в помойку.
Любое растительное масло
Растительное масло твердеет во время охлаждения, а это значит, что оно может вызвать серьезные проблемы с канализацией, если выливать этот продукт в раковину часто. Эксперты утверждают, что это касается не только масла, которое мы используем в кулинарии, но и косметического.
Мед
Со временем мед также кристаллизуется и становится жестким. Поэтому очень важно не допускать, чтобы этот продукт попадал в канализацию или трубы. Там он может годами накапливаться и повлечь за собой очень большие проблемы.
Сода
Может показаться странным, ведь сода часто используется как натуральное средство для уборки в доме, чистки разнообразных поверхностей. Но она может вызвать определенные неудобства. Более того, сода является естественным абразивом, поэтому со временем может повредить трубы.
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