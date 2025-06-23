Что может забить раковину – не выбрасывайте это туда / © Pexels

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Глиняные маски для лица

Они могут нанести достаточно серьезный вред вашей канализации. Когда остатки стекают по трубам, это может повлечь за собой настоящий хаос, особенно, если вы уже смывали в раковину другие продукты, оставшиеся в трубах. Поэтому лучше смыть глиняную маску с лица с помощью влажной салфетки, а затем просто ополоснуть кожу.

Кофейная гуща

Хотя с первого взгляда может показаться, что этот продукт вполне безопасен для канализации, однако кофейную гущу лучше не сливать в раковину. Она может приводить к существенному засорению и закупорке, с которыми очень трудно справиться. Поэтому перед тем как вымывать кофеварку в раковине, обязательно выбросьте всю гущу в помойку.

Любое растительное масло

Растительное масло твердеет во время охлаждения, а это значит, что оно может вызвать серьезные проблемы с канализацией, если выливать этот продукт в раковину часто. Эксперты утверждают, что это касается не только масла, которое мы используем в кулинарии, но и косметического.

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Мед

Со временем мед также кристаллизуется и становится жестким. Поэтому очень важно не допускать, чтобы этот продукт попадал в канализацию или трубы. Там он может годами накапливаться и повлечь за собой очень большие проблемы.

Сода

Может показаться странным, ведь сода часто используется как натуральное средство для уборки в доме, чистки разнообразных поверхностей. Но она может вызвать определенные неудобства. Более того, сода является естественным абразивом, поэтому со временем может повредить трубы.

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