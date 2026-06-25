Эти вещи категорически нельзя оставлять в подъезде, даже при согласии жильцов: какие причины запрета

Какие вещи нельзя оставлять в подъезде / © Фото из открытых источников

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Подъезд многоквартирного дома многие воспринимают как дополнительное пространство для хранения вещей. Здесь часто можно увидеть велосипеды, детские коляски, старую мебель, коробки или даже бытовую технику. Однако немногие знают, что некоторые предметы категорически запрещено оставлять в местах общего пользования, даже если соседи не возражают. Такие ограничения связаны не только с комфортом жителей, но и требованиями пожарной безопасности и беспрепятственной эвакуации людей в чрезвычайных ситуациях. Об этом пишет ресурс «Радио Трек».

Старая мебель и крупногабаритные предметы

Шкафы, тумбы, диваны, кресла и другую мебель часто временно выставляют в подъезд перед вывозом. Однако даже кратковременное хранение таких вещей может создавать серьезные проблемы.

Большие предметы сужают проходы и лестничные площадки, что затрудняет передвижение жителей. В случае пожара или другой чрезвычайной ситуации они могут помешать быстрой эвакуации людей.

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Кроме того, старая мебель является воспламеняющейся и способствует быстрому распространению огня.

Велосипеды и электросамокаты

Многие владельцы оставляют велосипеды у дверей квартиры или под лестницей. Однако такие вещи могут нарушать правила безопасности.

Особенно опасными считаются электросамокаты и электровелосипеды из-за наличия литий-ионных аккумуляторов. В случае неисправности или перегрева батарея может загореться, а пожар такого типа очень сложно тушить.

Кроме того, транспорт занимает часть прохода и создает дополнительные помехи для эвакуации.

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Детские коляски

Хотя детские коляски часто оставляют на лестничных клетках по практическим соображениям, правила пожарной безопасности могут запрещать их постоянное хранение в местах общего пользования.

Даже компактная тележка занимает часть прохода, а во время чрезвычайной ситуации каждый лишний предмет может стоить драгоценного времени.

Особенно опасно оставлять тележки у эвакуационных выходов или на узких лестничных площадках.

Коробки, пакеты и строительные материалы

На первый взгляд картонные коробки кажутся безвредными. Однако именно они представляют одну из самых больших пожарных опасностей в подъездах.

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Бумага, картон, пленка и другие упаковочные материалы легко занимаются от малейшей искры. Также в коробках могут скапливаться пыль и мусор, что ухудшает санитарное состояние дома.

Отдельную опасность представляют оставленные после ремонта доски, мешки со смесями и другие строительные материалы.

Бытовая техника и электроприборы

Старые холодильники, стиральные машины, телевизоры и другая техника иногда месяцами стоят в подъездах в ожидании утилизации.

Такие предметы не только занимают много места, но могут содержать легковоспламеняющиеся элементы или поврежденную проводку. К тому же крупногабаритная техника существенно затрудняет доступ к лестнице и выходу.

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Легковоспламеняющиеся вещества

Категорически запрещено оставлять в подъездах бензин, краски, растворители, газовые баллоны, топливо для генераторов и другие горючие материалы.

Даже небольшое количество таких веществ способно значительно усилить пожар и подвергнуть угрозе жизни всех жильцов дома.

Именно поэтому подобные предметы нельзя хранить не только в подъездах, но и в большинстве общих помещений.

Почему согласие соседей не отменяет запрет

Многие жители ошибочно полагают, что если все соседи не против, то оставлять вещи в подъезде можно без ограничений.

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На самом деле требования пожарной безопасности обязательны независимо от мнения жителей. В случае проверки или возникновения чрезвычайной ситуации, ответственность может наступить даже тогда, когда никто из соседей не жаловался.

Кроме того, сегодня все жильцы могут соглашаться на хранение вещей, а завтра в доме появятся новые люди, для которых загроможденный подъезд станет проблемой.

Какие последствия могут возникнуть

Оставленные в подъезде вещи могут привести к:

блокировка эвакуационных путей;

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быстрое распространение пожара;

травмирование людей при эвакуации;

ухудшение санитарного состояния здания;

конфликтов между жителями;

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административной ответственности в вариантах нарушения установленных правил.

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