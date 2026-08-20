Эти вещи не стоит фотографировать, потому что можно навлечь на себя беду: народные приметы

Что нельзя фотографировать / © www.freepik.com/free-photo

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Фотография давно стала обычной частью повседневной жизни, однако в народных традициях с ней связывали немало примет и предрассудков. Считалось, что изображение может сохранять определенную энергию человека, дома или важного события, поэтому некоторые вещи лучше не фотографировать. Конечно, научных доказательств того, что фотография способна навлечь беду, нет. Но такие поверья интересны как часть народной культуры и до сих пор встречаются в разных семейных традициях.

Не стоит фотографировать спящего человека

Одна из самых известных примет касается фотографирования спящих людей. Особенно часто оговорка касалась маленьких детей. Наши предки считали сон особым, почти сакральным состоянием, когда человек наиболее уязвим.

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Поэтому фотографировать спящего человека считалось нежелательным. Существовало поверье, что таким образом можно нарушить его покой или даже навлечь проблемы со здоровьем.

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Сегодня это правило имеет скорее практическое объяснение: вспышка или звук камеры могут просто разбудить человека.

Зеркало с отражением человека

С зеркалами связано больше всего мистических примет. В народных верованиях зеркальная поверхность воспринималась как особый предмет, который якобы может отражать не только внешность, но и энергетику человека.

Поэтому фотографирование себя или другого человека через зеркало в некоторых традициях считалось нежелательным. Особенно опасались фотографий, где в одном кадре присутствуют люди и отображения.

Рациональных оснований опасаться таких фотографий нет, однако само зеркало на протяжении веков оставалось одним из самых распространенных символов мистических народных поверий.

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Пустой дом или заброшенное место

Старые заброшенные дома, руины и заброшенные помещения также попали в список вещей, которые суеверные люди не советовали фотографировать без особой необходимости.

Считалось, что такие места накапливают негативную энергию, а фотография якобы может перенести ее в дом того, кто сделал снимок.

На самом деле заброшенные здания могут представлять вполне реальную опасность из-за неустойчивых конструкций, стекла, гвоздей и других травмоопасных предметов. Поэтому во время таких фотосессий следует прежде всего думать не о приметах, а о безопасности.

Похоронные атрибуты и места

В народной традиции смерть всегда была окружена множеством ограничений. Поэтому некоторые люди и сегодня считают плохой приметой фотографировать похоронные процессии, гроб или другие атрибуты, связанные со смертью.

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Такие предрассудки связаны, прежде всего, с уважением к умершему и переживаниями близких. Поэтому даже если человек не верит в приметы, фотографировать такие моменты без разрешения семьи — не самая лучшая идея.

Остановившиеся часы

В некоторых народных поверьях остановленные часы считались символом завершения определенного жизненного этапа. Если такие часы фотографировали, суеверные люди могли воспринимать это как недобрый знак.

Особенно настороженно относились к часам, которые остановились в момент смерти человека. Его фотографирование могло восприниматься как нежелательное вмешательство в память об умершем.

С точки зрения здравого смысла остановленные часы означают лишь то, что механизм перестал работать или разрядился.

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