Эти женщины по знаку зодиака притягивают успешных и богатых мужчин, как магнитом

Какие женщины по знаку зодиака притягивают богатых мужчин / © Freepik

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Есть те представительницы прекрасного пола, которые выходят замуж только за успешных мужчин, имеющих большое состояние. Поэтому они всегда живут в роскоши и не беспокоятся о деньгах вообще. Эти женщины совсем не меркантильны, просто у них такая энергетика, которая привлекает только состоятельных мужчин. Об этом пишет ресурс «Новости.LIVE».

Лев

Родившиеся под этим знаком — настоящие королевы, которые высоко ценят себя и умеют принимать ценные подарки. Они принимают ухаживание как должное, любят, когда их уважают и восхищаются ими. Мужчины ради таких женщин способны на все, потому что просто теряют голову от них.

Весы

Женщины этого знака любят внимание мужчин и дорогие подарки. Но с одинаковой благодарностью примут как букетик цветов, так и драгоценное колье. Весы являются настоящим магнитом для успешных и состоятельных мужчин. А все потому, что эти женщины красивые, сексуальные и магнетичные. А вот неуверенные представители противоположного пола, наоборот, очень боятся таких привлекательных женщин.

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Козерог

Женщина-Козориг — настоящая профессионалка, ценящая серьезное отношение к себе. Ее не заинтересуют поверхностные ухаживания, так что мужчины понимают, что без реальных усилий отношения с ней невозможны. Она быстро потеряет интерес к партнеру, не стремящемуся к успеху. Для нее важно видеть плоды его труда — в путешествиях, приятных вечерах в ресторанах или драгоценных подарках.

Телец

Эти представительницы прекрасного пола больше всего ценят комфорт и стабильность. Им необходимо жить в уютном пространстве, где гармонично и комфортно — это гарантирует им внутреннее спокойствие. Поэтому они не будут обращать внимание на мужчину, который не может обеспечить достойные условия для жизни. Комфорт и уют для Тельцов — не роскошь, а необходимая потребность.