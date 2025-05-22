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Эти женщины по знаку зодиака притягивают успешных и богатых мужчин, как магнитом
Эксперты по астрологии говорят, что некоторым женщинам за знаком зодиака не обязательно ходить на работу, чтобы иметь деньги.
Есть те представительницы прекрасного пола, которые выходят замуж только за успешных мужчин, имеющих большое состояние. Поэтому они всегда живут в роскоши и не беспокоятся о деньгах вообще. Эти женщины совсем не меркантильны, просто у них такая энергетика, которая привлекает только состоятельных мужчин. Об этом пишет ресурс «Новости.LIVE».
Лев
Родившиеся под этим знаком — настоящие королевы, которые высоко ценят себя и умеют принимать ценные подарки. Они принимают ухаживание как должное, любят, когда их уважают и восхищаются ими. Мужчины ради таких женщин способны на все, потому что просто теряют голову от них.
Весы
Женщины этого знака любят внимание мужчин и дорогие подарки. Но с одинаковой благодарностью примут как букетик цветов, так и драгоценное колье. Весы являются настоящим магнитом для успешных и состоятельных мужчин. А все потому, что эти женщины красивые, сексуальные и магнетичные. А вот неуверенные представители противоположного пола, наоборот, очень боятся таких привлекательных женщин.
Козерог
Женщина-Козориг — настоящая профессионалка, ценящая серьезное отношение к себе. Ее не заинтересуют поверхностные ухаживания, так что мужчины понимают, что без реальных усилий отношения с ней невозможны. Она быстро потеряет интерес к партнеру, не стремящемуся к успеху. Для нее важно видеть плоды его труда — в путешествиях, приятных вечерах в ресторанах или драгоценных подарках.
Телец
Эти представительницы прекрасного пола больше всего ценят комфорт и стабильность. Им необходимо жить в уютном пространстве, где гармонично и комфортно — это гарантирует им внутреннее спокойствие. Поэтому они не будут обращать внимание на мужчину, который не может обеспечить достойные условия для жизни. Комфорт и уют для Тельцов — не роскошь, а необходимая потребность.