Эти зимние шапки больше не актуальны: они добавляют с десяток лет и уродуют общий образ

Какие шапки в антитрендах 2026 года / © Unsplash

Зима — время теплых шапок, но не все модели выгодно подчеркивают лицо и стиль. Некоторые фасоны уже давно вышли из моды, их не следует носить в 2026 году. К тому же, эти головные уборы добавляют лишних лет и делают образ тяжелым и небрежным. Рассказываем, о каких зимних шапках лучше забыть навсегда, а что выбрать вместо этого.

Какие зимние шапки в антитрендах 2026 года

Какие шапки в антитрендах 2026 года / © Freepik

Вязаные шапки с высокой макушкой. Такие модели стягивают лицо, подчеркивают морщины и делают голову непропорционально большой. Эти шапки часто пережимают волосы, что делает прическу плоской и неестественной. Кроме того, они не подходят для круглого или квадратного лица, поэтому еще больше уродуют черты.

Какие шапки в антитрендах 2026 года / © www.freepik.com/free-photo

Шапки с большими помпонами и излишним декором. Яркие элементы привлекают внимание к лицу и могут делать образ перегруженным, особенно у женщин после 40 лет. Помпоны и большие аппликации часто придают «детский» эффект, что делает общий аутфит менее элегантным. Такие шапки трудно совмещать с классическими пальто или пуховиками, поэтому их лучше не носить вообще.

Какие шапки в антитрендах 2026 года / © Instagram

Шапки-капюшоны или объемные балаклавы. Эти модели скрывают контуры лица, делают образ неряшливым и прибавляют лишние годы. Объемные капюшоны давят на лицо, создавая эффект усталости, а при ярком освещении могут подчеркивать тени и морщинки. Также они плохо сочетаются с акцентными деталями верхней одежды, например, с шарфами или меховыми воротниками.

Что выбрать взамен: какие зимние шапки в трендах 2026 года

Какие шапки в антитрендах 2026 года / © Freepik

Тонкие вязаные шапки, повторяющие форму головы. Они выглядят элегантно и выгодно подчеркивают привлекательность черт лица. Такие модели не придают объема сверху и позволяют прическе оставаться живой и природной. Кроме того, подходят для любой формы лица, от овальной до квадратной.

Какие шапки в антитрендах 2026 года / © Freepik

Береты и шапки с небольшим декором — придают образу легкости и визуально омолаживают. Мини-декор не перегружает образ и гармонично сочетается с верхней одеждой любого стиля. Береты особенно хорошо подчеркивают скулы и глаза, делая черты лица хрупкими и одновременно выразительными.

Какие шапки в антитрендах 2026 года / © pixabay.com