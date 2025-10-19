Эти знаки в ближайшие четыре недели получат сигнал от вселенной: наконец-то их черная полоса позади

У каких знаков заканчивается черная полоса / © Mixnews

Иногда кажется, что судьба испытывает нас на прочность, и это продлится еще очень долго. Но даже после самой темной ночи восходит солнце. Эксперты по астрологии уверяют: в ближайшие четыре недели несколько знаков зодиака наконец-то почувствуют, что вселенная на их стороне. Неожиданные возможности, встречи с людьми или приятные известия станут доказательством того, что черная полоса позади.

Телец

Для Тельцов наступает период стабильности и гармонии. Вы чувствуете, что можете снова контролировать свою жизнь, а финансовые затруднения постепенно отступают. Вселенная подталкивает вас к обновлению — и внешнему, и духовному. Важно не пропустить знак: встреча с человеком из прошлого или новое предложение может стать ключом к большим изменениям.

Рак

Раки, в последнее время испытывавшие эмоциональное истощение, наконец-то ощутят облегчение. В ближайшие недели вы получите известие, которое вернет веру в себя. Это может быть благодарность от человека, которому вы помогли, или неожиданный шанс в карьере. Знак от вселенной для вас — синхронность чисел или повторяющиеся сны. Обращайте на них внимание, потому что это не случайность.

Дева

Для Дев начинается время возмездия за терпение. Вы долго работали без заметного результата, но уже скоро вселенная вернет вам все. В течение четырех недель возможны приятные новости в профессиональной сфере или изменения в финансовом положении. Важно не сомневаться в себе, ведь судьба подготовила вам достойное вознаграждение за ваши усилия

Скорпион

Скорпионы почувствуют, как с их плеч падает груз прошлого. Вы наконец-то готовы отпустить старые обиды, и это откроет путь к новым возможностям. Вселенная подаст знак через людей — разговор, фраза или неожиданная встреча подскажут вам правильное направление. Пора действовать без страха.