Эти знаки зодиака помнят все и никогда не прощают обид: кто они

Какие знаки зодиака всегда помнят образы / © Mixnews

Реклама

У каждого знака зодиака свой способ реагировать на конфликты, но есть те, кто никогда не забывает сказанное в порыве гнева, даже если прошло с десяток лет. Их трудно обидеть, но если это произошло, они сохраняют воспоминание надолго и больше не позволят себе доверять человеку так, как раньше. Рассказываем, какие представители зодиакального круга особенно чувствительны к несправедливости, имеют острую память на боль и не спешат прощать.

Скорпион

Скорпионы не просто помнят обиды, они анализируют их до мельчайших деталей. Их эмоциональная глубина делает любую боль очень ощутимой. Если кто-то предал доверие, Скорпион сохраняет этот факт в своей памяти навсегда. Они не мстят без надобности, но второго шанса такой человек больше не получит. Почему не прощают: сильная интуиция, чувствительность ко лжи, страх повторной измены.

Рак

Несмотря на мягкость и дружелюбие, Раки очень уязвимы. Они помнят все, что когда-то их задело, но редко говорят об этом вслух. Обида может жить внутри долго, и даже незначительный неприятный момент возвращает старые ощущения. Почему не прощают: эмоциональность, глубокая привязанность, страх быть недооцененными.

Реклама

Козерог

Козероги не эмоциональны снаружи, но имеют идеальную память на факты и поведение людей. Если кто-то проявил неуважение или подставил, они ставят крест. Козорог не мстит, но навсегда вычеркивает человека из своего круга общения. Почему не прощают: принципиальность, стремление к стабильности, неприятие хаоса и измен.

Дева

Девы имеют аналитический склад ума, поэтому запоминают все слова, интонации, даже эмоции собеседника. Они могут простить, но не забывают, а это значит, что отношения не возвращаются к прежнему уровню. Почему не прощают: чрезмерный анализ, критичность, потребность в честности.