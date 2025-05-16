Эти знаки зодиака практически никогда не придерживаются своих обещаний: на них не стоит полагаться

Какие знаки зодиака не придерживаются обещаний / © Freepik

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Наверное, у каждого есть знакомый, который говорит: «Я уже подъезжаю», а сам появляется через два часа. Или обещает вам помочь перевезти вещи, а потом «забывает», потому что у него «что-то произошло». Эксперты по астрологии назвали три знака, которые могут иметь лучшие намерения, но просто не подходят для того, чтобы стать поддержкой, когда дело касается выполнения обещаний.

Близнецы

Этот знак зодиака верит в то, что будет придерживаться каждого обещания, которое дает себе или другим. Он с огромным энтузиазмом скажет: «Конечно, я приду!» и «Рассчитывайте на меня!», но потом что-то другое отвлечет его внимание и он пойдет дальше, забыв о сказанном.

Стрелец

Стрельцы больше всего ценят свою свободу, ожидания других людей их не обходят. Обещание для этого знака — это временное соглашение, а не священная клятва. Так что, если у Стрельца изменятся планы, он отправится навстречу новым приключениям, забыв о том, что что-то кому-то обещал. Стрельцы могут с легкостью раздавать обещания и так же легко забывать о них.

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Рыбы

Рыбы пообещают все, что угодно, а затем просто исчезнут из виду. Бремя обязательств давит на них, и когда они чувствуют себя подавленными, то склонны замыкаться и надеяться на то, что все как-то само собой устроится. Хотя этот знак крайне чувствителен и просто не хочет огорчать других, именно поэтому он не может сказать «нет» и не выполняет того, что пообещал. И это происходит не по злому умыслу, Рыбы таким образом пытаются избежать конфликта.