Эти звуки ни в коем случае нельзя игнорировать: какой шум из газового котла свидетельствует о проблемах

Газовые котлы все чаще можно увидеть не только в частных домах, но и квартирах. Иногда во время их работы можно услышать шум, однако если вы услышали странные звуки, следует насторожиться.

Об этом рассказали в издании Express.

Во время работы газовые котлы постоянно издают определенные звуки. Конечно, не специалисту трудно определить на слух, правильно ли прибор работает, поэтому эксперты поделились с обычными пользователями тем, что может означать тот или иной шум.

Условно газовики выделяют шесть типов звуков, издаваемых газовыми котлами:

бульканье – свидетельствует, что в отопительной системе содержится большое количество воздуха;

– свидетельствует, что в отопительной системе содержится большое количество воздуха; вибрация — может указывать на то, что газовый котел был установлен неправильно, проверьте, не ослабли ли его кронштейны. Если причина не в этом, вызывайте специалиста;

— может указывать на то, что газовый котел был установлен неправильно, проверьте, не ослабли ли его кронштейны. Если причина не в этом, вызывайте специалиста; стук – это часто свидетельствует о проблемах с термостатом, теплообменником или загрязнением системы. Громкий стук может также указывать, что котел перегрелся, поэтому сразу следует вызвать мастера, чтобы ситуация не ухудшилась;

– это часто свидетельствует о проблемах с термостатом, теплообменником или загрязнением системы. Громкий стук может также указывать, что котел перегрелся, поэтому сразу следует вызвать мастера, чтобы ситуация не ухудшилась; звук, словно течет вода — это явление абсолютно нормально, не стоит паниковать;

— это явление абсолютно нормально, не стоит паниковать; громкий и резкий звук – самый серьезный сигнал, что в системе что-то работает не так, как должно. Лучше не откладывать вызов специалисту;

– самый серьезный сигнал, что в системе что-то работает не так, как должно. Лучше не откладывать вызов специалисту; звук летящего самолета — указывает на то, что насос работает неправильно или сломался.

Следует помнить, что в современных газовых котлах есть механизмы безопасности и автоматические выключатели, которые выключат систему до того, как это станет опасным для вашей жизни. Если вы заметили, что это произошло, сразу позвоните мастеру.

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