Этих ошибок чугунная сковорода вам не простит: вот что нельзя делать с такой посудой

Чугунные сковородки достаточно популярны среди многих украинцев. Такая посуда имеет немало преимуществ, но с ней нужно правильно обращаться, чтобы она прослужила как можно дольше.

Специалисты назвали основные ошибки, которые могут испортить даже самую лучшую чугунную посуду. Но с правильным уходом такие сковородки прослужат не одно поколение.

Прежде всего следует запомнить, что чугунная посуда не имеет защитного покрытия. А это значит, что его нужно постоянно насухо вытирать, чтобы не образовывалась ржавчина. Некоторые даже рекомендуют дополнительно просушивать такие сковородки на огне 2-3 минуты.

Если вы крайне редко пользуетесь чугунной посудой, смажьте сухую поверхность тонким слоем масла. Смочите бумажное полотенце в масле, вытрите поверхность сковороды и затем еще вытрите насухо чистым полотенцем, чтобы слой масла был минимальным.

Еду в чугунной посуде оставлять запрещается. Продукты могут спровоцировать коррозию. Остатки пищи лучше выложить в другую посуду. Иначе стенки сковороды испортятся, а продукты, приготовленные в ней, будут приобретать металлический привкус.

На чугунной сковороде нельзя готовить без добавления растительного масла или сливочного масла. Продукты будут липнуть к ее поверхности, а из-за микроповреждения посуда быстро испортится.

Читайте также: