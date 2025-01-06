Этих слов нет в украинском языке, но ими активно пользуются

Есть три слова, которые исчезли из правописания, однако они остались в сознании людей, поэтому ими продолжают пользоваться.

Язык – это динамическая структура, постоянно пополняемая новыми лексемами. Соответственно, из этой структуры некоторые слова и аббревиатуры исчезают. Однако они остаются в устной речи и искоренить их бывает довольно трудно, особенно когда это касается очень популярных и часто употребляемых слов. Рассказываем, ссылаясь на ресурс "24 Канал", каких лексем в украинском языке уже не существует.

Какими словами уже не стоит пользоваться: их больше не существует

Автор видео в TikTok @litera.zno рассказывает, какие слова исчезли из украинского языка потому, что правописание имело несколько редакций, изменяясь в соответствии с потребностями современности. На сегодняшний день мы пользуемся редакцией 2021 года, в которой много слов и аббревиатур претерпели изменения.

Больше не существует аббревиатур образовательных учреждений – ВУЗ, ЗОШ, ДС. Аббревиатура ВУЗ – высшее учебное заведение, неправильная, потому что у нас не "учоба", а навчання, ВНЗ – тоже не подходит. По новым требованиям в аббревиатуре на обозначение учебных заведений слово "заклад" должно быть на первом месте. Именно поэтому:

не "ВНЗ (вищий навчальний заклад)", а "заклад вищої освіти – ЗВО", можно "виш";

не "ЗОШ (загальноосвітня школа)", а "ЗЗСО – заклад загальної середньої освіти";

не "ДС (дитячий садок)", а "ЗДО – заклад дошкільної освіти";

не "ПО (позашкільна освіта)", а "ЗПО – заклад позашкільної освіти".

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