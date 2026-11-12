Этих собак труднее дрессировать: специалист назвал три породы, испытывающие терпение

Самые сложные для дрессировки породы собак — рейтинг кинолога / © Associated Press

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Некоторые породы собак могут стать настоящим испытанием даже для опытных дрессировщиков. Кинолог назвал три породы и группы собак, с которыми ему труднее всего работать, однако не все владельцы домашних питомцев согласились с его выбором.

Об этом пишет британское издание Express.

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Профессиональный дрессировщик Черри Хоггс, специализирующийся на коррекции поведения собак, поделился своим рейтингом в TikTok. Его видео набрало более 123 тысяч лайков и вызвало оживленное обсуждение среди владельцев животных.

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Каких собак сложнее всего дрессировать

Бассет-хаунд. Первое место в списке кинолог отдал бассет-хаундам. По его словам, представители этой породы отличаются необычайным упрямством, из-за чего дрессировка может превратиться в настоящее испытание.

В то же время специалист признался, что одна из собак этой породы, с которой он работал, оказалась на удивление послушной. Несмотря на это, в целом он считает бассет-хаундов одними из самых сложных в дрессировке.

Бигль. На втором месте оказались бигли. Дрессировщик убежден, что эти собаки лучше всего чувствуют себя на больших открытых территориях, где могут свободно передвигаться.

По его мнению, ферма с огромным земельным участком была бы идеальным местом для представителей этой породы. Зато дрессировку биглей в обычных условиях он назвал чрезвычайно сложной задачей.

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Мелкие породы собак. Третье место кинолог отдал не конкретной породе, а мелким собакам в целом. Он утверждает, что именно среди них часто встречаются упрямые и агрессивные животные, которые плохо реагируют на ограничения.

Причину такого поведения специалист видит, прежде всего, в воспитании. По его наблюдениям, владельцы маленьких собак нередко чрезмерно их балуют и позволяют то, чего не позволили бы крупным животным. В результате этого во время дрессировки питомцы могут отказываться выполнять команды.

В то же время Хоггс назвал питбулей, бульдогов, ротвейлеров и немецких овчарок самыми легко обучаемыми породами.

Что говорят владельцы собак

Рейтинг кинолога вызвал споры в комментариях. Часть пользователей согласилась с его оценками, тогда как другие убеждены, что в список стоило добавить ещё несколько пород.

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В частности, один из комментаторов пошутил, что его хаски лишь посмеялся бы над таким рейтингом.

Владельцы бассет-хаундов также поделились своими наблюдениями. Один из них отметил, что лучший способ найти общий язык с собакой этой породы — не заставлять её делать то, чего она не хочет.

Другой пользователь рассказал, что воспитывает бигля уже девять лет, при этом первые восемь были особенно сложными.

Впрочем, некоторые участники обсуждения обратили внимание не на породы, а на поведение самих хозяев. Один из комментаторов подытожил дискуссию словами: «Собак несложно дрессировать. Сложно дрессировать хозяев».

Напомним, что некоторые породы собак славятся как особенно дружелюбные домашние питомцы. Специалисты рассказали, какие собаки больше всего ценят человеческое общение и чего ожидают от хозяев.

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