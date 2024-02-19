Этим растениям заморозки не страшны: что можно сеять и сажать в марте на огороде

Что сделать на огороде в марте: список дел, чтобы ничего не забыть.

Начало весны – очень плодотворный и насыщенный период для огородников и садоводов. Уже в марте начинаются активные работы на приусадебных участках. И если размерзнется земля, то можно уже высевать первые огородные культуры и цветы, высаживать деревья, которые не боятся заморозков. Рассказываем, что можно высаживать и сеять уже в начале весны.

Что можно сеять и сажать в марте в открытую почву

Посадите новые плодово-ягодные деревья. Чтобы узнать, готова ли земля к посадке фруктовых деревьев, нужно проверить ее на наличие мерзлых комков. Если льда в земле нет, то смело можно приступать к высадке деревьев. В марте лучше всего сажать яблони, сливы, груши, черешни, абрикосы, орехи. Что касается цветковых растений, можно будет высаживать жасмин и сирень. Если вы проживаете в южном регионе страны, то в марте самое время для высадки персиков и вишен. Только стоит убедиться, что у саженцев не набухли почки, потому что деревья могут не прижиться.

Чтобы узнать, готова ли земля к посадке фруктовых деревьев, нужно проверить ее на наличие мерзлых комков. Если льда в земле нет, то смело можно приступать к высадке деревьев. В марте лучше всего сажать яблони, сливы, груши, черешни, абрикосы, орехи. Что касается цветковых растений, можно будет высаживать жасмин и сирень. Если вы проживаете в южном регионе страны, то в марте самое время для высадки персиков и вишен. Только стоит убедиться, что у саженцев не набухли почки, потому что деревья могут не прижиться. Обработайте сад от вредителей. Когда температура воздуха поднимется выше 5 градусов, можно обработать сад от вредителей. Такая манипуляция сохранит большое количество урожая и сами деревья и кустарники. Опрыскивать сад нужно до того, как на деревьях разбухнут почки, чтобы не навредить им.

Когда температура воздуха поднимется выше 5 градусов, можно обработать сад от вредителей. Такая манипуляция сохранит большое количество урожая и сами деревья и кустарники. Опрыскивать сад нужно до того, как на деревьях разбухнут почки, чтобы не навредить им. Посадите рассаду. В марте можно высевать семена на рассаду, а в конце весны высаживать в открытый грунт. Это могут быть помидоры, капуста, перец, баклажаны, фасоль, ранняя морковь, свекла, огурцы.

В марте можно высевать семена на рассаду, а в конце весны высаживать в открытый грунт. Это могут быть помидоры, капуста, перец, баклажаны, фасоль, ранняя морковь, свекла, огурцы. Посадите овощи и цветы в открытый грунт. Цветы и овощи, которые не боятся заморозков, можно высевать в марте. Это редис, ранняя морковь, горох, зелень и свекла. Цветы – львиный зев, эхинацея, петуния, астры, колокольчики, азарина.

Как правильно сеять и высаживать растения в марте: важные аспекты

Следует учитывать все условия перед высадкой растений в открытый грунт в начале марта. В частности, следует обращать внимание на:

Суточную температуру, которая должна быть не ниже пяти градусов тепла.

Уровень влажности воздуха и почвы.

Можно руководствоваться лунным календарем, учитывая благоприятные и неблагоприятные дни для посадки огородных культур в открытый грунт.

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