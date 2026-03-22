Этим удобрением нельзя подкармливать лук, потому что вы его сожжете, но некоторые его вносят

Чем нельзя подкармливать лук весной

Весной лук активно формирует корневую систему и зеленую массу, поэтому многие огородники пытаются ускорить рост с помощью удобрений. Но именно в этот период ошибки с подкормкой могут уничтожить растения. Самая распространенная проблема — использование удобрения, которое кажется полезным, но на практике вызывает ожоги корней и подавляет развитие культуры.

Какое удобрение опасное для лука

Весной категорически нельзя подкармливать лук свежим навозом. Несмотря на распространенное мнение, это одно из самых рискованных удобрений для этой культуры.

Свежий навоз содержит высокую концентрацию аммиака и активных органических соединений, выделяющих в процессе разложения тепло и агрессивные вещества. Для нежной корневой системы лука это практически химический ожог.

Что происходит с растениями после такой подкормки? После внесения свежего навоза часто наблюдаются характерные проблемы:

пожелтение и подсыхание листьев;

замедление роста;

слабое формирование луковицы;

повышен риск грибковых заболеваний.

Кроме того, избыток азота из навоза стимулирует рост зеленой массы вместо формирования головки.

Почему некоторые огородники все равно используют навоз

Это связано со старыми практиками удобрения огорода, когда органику вносили под все культуры без исключения. Но эксперты уже давно доказали, что лук реагирует на свежий навоз отрицательно.

Органические удобрения для этой культуры нужно вносить заранее — еще осенью.

Чем подкармливать лук весной

Самый безопасный вариант — умеренные азотные удобрения в контролируемой дозе.

Для весенней подкормки подходят:

аммиачная селитра;

карбамид в небольшом количестве;

комплексные удобрения с азотом и калием.

Оптимальная норма — примерно 10-15 г азотного удобрения на квадратный метр в зависимости от состояния почвы.

Важная деталь, которую часто игнорируют. Лук нуждается в азоте только в начале роста. Если подкармливать ее слишком поздно, растение формирует малую луковицу, которая плохо сохраняется.