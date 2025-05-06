Этими словами можно навлечь беду: три фразы, которые лучше никогда не говорить

Рассказываем, какие фразы заряжены на негатив и могут вовлечь в жизнь множество трудностей и неприятностей, если их говорить.

«Мне бы твои беды/проблемы». Эти слова могут привлечь в вашу жизнь проблемы других людей. Если вы не хотите навлечь на себя кучу трудностей и неприятностей, лучше никогда так не говорить и не думать. Необходимо относиться с пониманием к проблемам других людей, чтобы понимали и вас.

Следует отказаться от слова «терять». Если вы потеряли что-то — деньги, работу или отношения с каким-то человеком, необходимо поблагодарить за опыт, который вы получили. Не следует говорить: «Я потерял работу или лучшего друга». Замените это слово фразой типа: «Я выбираю другой путь, других людей, другую работу и т.д.». Эти слова будут внушать уверенность в том, что вы контролируете свою жизнь и сами решаете, когда вам от чего-то нужно отказаться.