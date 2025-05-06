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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
171
Время на прочтение
1 мин

Этими словами можно навлечь беду: три фразы, которые лучше никогда не говорить

Эксперты по эзотерике уверяют, что эти слова могут привлечь негатив в вашу жизнь, поэтому их следует забыть.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какие слова могут навлечь беду

Какие слова могут навлечь беду / © www.freepik.com/free-photo

Рассказываем, какие фразы заряжены на негатив и могут вовлечь в жизнь множество трудностей и неприятностей, если их говорить.

Какие фразы нельзя говорить, чтобы не навлечь на себя беды

  • «Мне бы твои беды/проблемы». Эти слова могут привлечь в вашу жизнь проблемы других людей. Если вы не хотите навлечь на себя кучу трудностей и неприятностей, лучше никогда так не говорить и не думать. Необходимо относиться с пониманием к проблемам других людей, чтобы понимали и вас.

  • Следует отказаться от слова «терять». Если вы потеряли что-то — деньги, работу или отношения с каким-то человеком, необходимо поблагодарить за опыт, который вы получили. Не следует говорить: «Я потерял работу или лучшего друга». Замените это слово фразой типа: «Я выбираю другой путь, других людей, другую работу и т.д.». Эти слова будут внушать уверенность в том, что вы контролируете свою жизнь и сами решаете, когда вам от чего-то нужно отказаться.

  • «Ненавижу эту жизнь». Такая фраза перекрывает все пути к счастью. Вместо того чтобы жить и наслаждаться своей жизнью и отношениями с другими, человек выбирает уныние и негатив, которые ничем не помогают, а лишь усугубляют ситуацию.

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Дата публикации
Количество просмотров
171
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