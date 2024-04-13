Этнограф объяснила, можно ли печь паску в Страстную пятницу, и рассказала, как готовили наши предки

Часто от старшего поколения украинцев можно услышать, что нельзя печь пасхи в Страстную пятницу. Действительно ли это так? Как готовились к Пасхе наши предки — объяснила этнографиня.

Считается, что в Страстную пятницу, когда в храмах выносят Плащаницу, делать дома, как и печь паски, запрещено. Ведь этот день траур. Даже существует поговорка о том, что в этот день "птица не вьет гнездо".

Чтобы не оставлять такую достаточно тяжелую работу на субботу, многие выпекают паски в Чистый четверг. Почему именно паски пекут в четверг, существует две основные причины:

во многих регионах Украины паску начинают освящать уже в субботу днем;

если пасхальная выпечка не удастся, есть еще суббота, чтоб испечь.

А еще раньше семья могла печь большое количество пасхальной выпечки, ею делились с соседями, несли в храм и т.д. Такой же объем работы трудно сделать за один день, поэтому всегда оставляли субботу.

Действительно ли нельзя в Страстную пятницу печь паски

На самом деле это не только можно, но и нужно делать. Издревле наши предки считали, что этот день приобретает целебные свойства, а потому приготовленная пасхальная выпечка долго не черствеет и помогает избавиться от болезней. Однако следует помнить и о важном нюансе — во время работы говорить «Отче наш». Также процессом занимаются до вынесения Плащаницы.

Кроме того, среди наших предков существовало поверье, что в Страстную пятницу стоит сажать капусту, "чтобы была здорова как паска". Делают это сразу после того, как поставят тесто в печь. Если паска упадет или потрескается, то и урожай капусты будет плохим.

Как рассказала кандидат исторических наук, старшая научная сотрудница Института народоведения НАН Украины Леся Горошко-Погорецкая, на самом деле в древности не существовало твердого запрета не печь в пятницу паску. Многие этнографические источники даже указывают, что когда-то не выбирали четверг, а занимались пасхальной выпечкой именно в пятницу.

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