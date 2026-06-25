Это ароматное растение может защитить балкон от комаров: как его вырастить

Базилик / © pixabay.com

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Лимонный базилик издавна ценят не только как ароматную приправу, но и как растение, которому приписывают способность отпугивать комаров. Благодаря выраженному цитрусовому аромату его часто высаживают в горшках на балконах, чтобы сделать отдых на свежем воздухе более комфортным.

Об этом сообщило издание Interia Kobieta.

Лимонный базилик — это ароматная разновидность обычного базилика, которую легко узнать по свежему цитрусовому запаху. Его часто добавляют в рыбу, морепродукты, салаты, десерты и другие блюда. Наиболее выраженный аромат имеют свежие листья, поэтому их обычно используют сразу после срезки, а не сушат.

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Растение образует компактный куст высотой до 40 сантиметров с удлинёнными светло-зелёными листьями. Оно одинаково хорошо растёт как в открытом грунте, так и в контейнерах или горшках. Из-за любви к теплу лимонный базилик чаще всего выращивают как сезонную культуру.

Характерный аромат растения обеспечивают эфирные масла, содержащиеся в листьях и стеблях. Среди основных компонентов учёные называют цитраль и линалоол. Лабораторные исследования показали, что концентрированное эфирное масло лимонного базилика способно отпугивать комаров. Считается, что эти соединения маскируют запах человека и воздействуют на нервную систему насекомых.

Впрочем, исследователи предупреждают: такие результаты были получены именно в ходе экспериментов с концентрированным эфирным маслом. На данный момент нет убедительных доказательств того, что живое растение на балконе или в саду обеспечивает такой же эффект. Если базилик и помогает отпугивать комаров, то лишь на небольшом расстоянии.

Вырастить лимонный базилик несложно. Семена высевают с марта по апрель, хотя посадку можно продолжать и до августа. Первые всходы обычно появляются уже через одну-две недели, после чего куст быстро набирает зеленую массу. С наступлением заморозков, когда температура опускается до 0 °C, растение погибает.

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Лучше всего базилик чувствует себя на хорошо освещённом солнечном месте, защищённом от сильного ветра. К почве он неприхотлив и хорошо растёт в обычной садовой земле с добавлением компоста. В то же время растение нуждается в регулярном поливе, особенно в жаркую погоду. Если горшок стоит на солнечном балконе, увлажнять почву может понадобиться ежедневно.

Чтобы избежать застоя воды, который базилик плохо переносит, на дно горшка рекомендуется насыпать слой дренажа, например керамзита. В период активного роста растение также желательно подкармливать натуральными удобрениями — компостом или биогумусом — примерно раз в две недели.

Для формирования пышного куста базилик рекомендуется регулярно прищипывать. Это стимулирует образование новых побегов и делает растение более густым. Листья можно срезать в течение всего сезона, а лучше всего использовать их сразу после сбора, когда аромат наиболее интенсивный. После обрезки базилик быстро отращивает новые побеги.

С вредителями это растение сталкивается нечасто. Основной проблемой может стать избыточная влажность, способствующая развитию мучнистой росы. Чтобы предотвратить грибковые заболевания, следует обеспечить хороший дренаж, не переувлажнять почву и периодически прореживать листья для лучшей циркуляции воздуха.

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Лимонный базилик хорошо соседствует со многими огородными и декоративными культурами. Его часто высаживают рядом с помидорами, а также сочетают с лавандой, кошачьей мятой, душистой геранью или лимонной вербеной. Кроме того, он хорошо растет рядом с тимьяном, укропом, орегано, майораном и шнитт-луком.

Напомним, ранее мы рассказывали о простых способах, которые действительно помогут избавиться от комаров в квартире.

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