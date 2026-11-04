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ТСН в социальных сетях

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Разное
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Это больше не модно: эксперт объяснил, от чего в интерьере-2027 следует отказаться, а что вернуть из прошлого

Ремонт производят по новым правилам и возвращаются к планировке домов 1970-х.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Это больше не модно: эксперт объяснил, от чего в интерьере-2027 следует отказаться, а что вернуть из прошлого

Открытая планировка больше не в моде / © Associated Press

Британский эксперт по недвижимости Фил Спенсер заявил, что популярность открытой планировки жилья постепенно снижается. Все больше владельцев домов снова обустраивают отдельные комнаты, чтобы иметь больше частного пространства, в частности для работы из дома.

Об этом пишет Daily Mail.

Спустя три десятилетия работы Спенсер побывал в сотнях домов и наблюдал, как изменяются тенденции в дизайне интерьеров. Ведущий британских телешоу Location, Location, Location и Love It или List It рассказал, какие решения в обустройстве жилья снова набирают популярность.

В эксклюзивном комментарии эксперт пояснил, что одна из заметных тенденций — возвращение к традиционному разделению жилого пространства на отдельные помещения.

«Я видел, как люди снова закрывают пространство в своих домах, которые раньше имели открытую планировку. Это называется зонированием на отдельные помещения. Все больше людей работают из дома, и это реалии современной жизни. Поэтому им нужны отдельные пространства», — отметил Спенсер.

В качестве примера он привел дом, недавно посетивший во время съемок Love It or List It. Владелица обустроила домашний офис в шкафу под лестницей.

«Это было здорово. Она убрала шкаф и сделала там отличный кабинет. Все было прекрасно — до трех часов дня, когда дети возвращались домой. Они бегали за ее спиной — полная катастрофа», — вспомнил ведущий.

По словам Спенсера, ранее владельцы викторианских домов, традиционно имевших гостиную, заднюю комнату и кухню на первом этаже, часто объединяли эти помещения, создавая большое открытое пространство. Теперь он наблюдает противоположную тенденцию: люди снова возвращаются к первоначальному планированию.

Эксперт считает, что популярность такого подхода будет расти из-за распространения дистанционной работы. В то же время, это не означает полного отказа от открытого пространства: владельцы ищут способы сохранить удобную связь между комнатами, не разрушая стены.

/ © Associated Press

© Associated Press

Какие элементы интерьера снова становятся популярными

Одним из примеров Спенсер назвал кухонное окошко для передачи блюд — так называемый kitchen hatch. Этот элемент, ассоциировавшийся с интерьерами 1970-х годов, снова возвращается в моду.

«Это достаточно простая вещь. Мне интересно, не возвращается ли она именно потому, что люди снова начали разделять пространство. Раньше у них была большая кухня открытой планировки, а теперь ее нет. Появилась дополнительная комната, но они все равно хотят получить доступ к кухне», — объяснил эксперт.

Он добавил, что вырос в доме с таким окошком, через которое можно было передавать еду из кухни на стол, не обходя весь дом.

В отчете Wickes Trends Report на 2027 год, на который ссылается эксперт, отмечается, что кухонные окошки образца 1970-х переживают новое возрождение. Это соответствует более широкой тенденции перехода от полностью открытой планировки к так называемому broken-plan — организации пространства на отдельные функциональные зоны без полной изоляции комнат.

Профессор истории дизайна Дебора Сагг-Райан заметила, что современная версия кухонного окошка не обязательно повторяет дизайн 1970-х. В свою очередь владельцы выбирают более широкие отверстия и конструкции с выступающими поверхностями.

Еще одна тенденция — обустройство основной кухни и отдельной вспомогательной кухни. Такой подход взят из быта XIX века, когда для подготовки продуктов и хозяйственных работ использовали отдельные помещения.

«Это связано с ростом спроса на скрытые системы хранения, где можно держать бытовую технику и готовить продукты отдельно от основной кухни», — пояснила профессор.

Спенсер также прогнозирует возвращение популярности амбаров и специальных помещений для хранения продуктов.

«Я думаю, они вернулись надолго», — сказал он.

По его словам, амбар помогает освободить кухонные шкафы от бытовой техники и кухонных принадлежностей, которых в современных домах становится все больше. К тому же она может произвести впечатление на гостей.

«Она вызывает реакцию, вы ведь не знаете, что там есть. Это что-то вроде: „Ого!“ Это больше, чем просто шкаф», — отметил эксперт.

В то же время, Спенсер предостерег от слишком больших кухонных островов, которые раньше были одним из самых популярных элементов открытой планировки.

По его словам, некоторые владельцы устанавливают конструкции, не соответствующие размерам помещения.

«Это остров, а не целая страна», — пошутил он.

Эксперт подчеркнул, что вокруг кухонного острова должно оставаться достаточно места для передвижения, а устанавливать его только ради моды не стоит.

Среди других кухонных решений, спрос на которые растет, он назвал выдвижные ящики для кастрюль и сковородок. По словам Спенсера, его коллега по телешоу Кирсти Олсопп особенно любит такое решение и устанавливает подобные ящики практически повсюду.

/ © Credits

© Credits

Уютные комнаты и теплые цвета: меняется в интерьере.

Изменения касаются не только кухонь. Спенсер также обратил внимание на популярность небольших уютных комнат для просмотра телевизора — так называемых snug rooms.

Такие помещения могут стать местом, где семья собирается холодными вечерами, особенно если остальное жилье имеет открытую планировку.

Эксперт связывает эту тенденцию с концепцией cocooning — обустройством дома как теплого и уютного пространства, где можно укрыться от ненастья.

Для создания соответствующей атмосферы он рекомендует отказаться от слишком яркого верхнего освещения в пользу настенных светильников и ламп.

«Если хотите создать более уютную и теплую атмосферу, особенно в это время года, не используйте верхнее освещение. Разместите настенные светильники, лампы. Сделайте освещение более низким и немного приглушенным», — объяснил Спенсер.

/ © Credits

© Credits

Не менее важны текстильные элементы — подушки и пледы. Их можно изменять в зависимости от сезона, чтобы обновлять атмосферу в помещении без ремонта и перекраски стен.

В Wickes также обратили внимание на набирающие популярность цвета в интерьерах. По словам профессора Деборы Сагг-Райан, среди актуальных оттенков — насыщенный синий, шоколадно-коричневый, теплые нейтральные и землистые цвета.

Кроме того, в интерьерах все чаще используются фактурное дерево и поверхности с выразительной текстурой. В частности, орех и темный дуб постепенно вытесняют более светлые породы древесины, ранее преобладавшие в дизайне жилья.

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