Это дешевое аптечное средство спасет огурцы от всех болезней: как сделать раствор для растений

Чем обработать огурцы, чтобы не болели

Огурцы часто страдают грибковыми заболеваниями, пожелтением листьев и гнили, особенно во влажную и жаркую погоду. Многие огородники сразу покупают дорогие препараты, хотя эффективное средство часто есть в домашней аптечке. Искушенные хозяева годами используют обычный йод для защиты огурцов от большинства распространенных проблем. Этот простой раствор помогает укрепить растения, остановить развитие грибковых заболеваний и улучшить урожайность.

Почему йод полезен для огурцов

Йод считается мощным природным антисептиком. Он помогает бороться с грибковыми инфекциями, мучнистой росой, прикорневой гнилью и бактериальными поражениями. Кроме того, йод стимулирует рост огурцов и помогает листьям дольше оставаться зелеными.

Особенно хорошо такое средство работает на начальных стадиях заболеваний.

Как правильно приготовить раствор для обработки огурцов

Для приготовления защитного средства понадобятся:

10 литров воды;

800 граммов молока или сыворотки;

10 капель аптечного йода.

Все ингредиенты хорошо перемешивают, после чего опрыскивают листья огурцов с обеих сторон. Молоко или сыворотка создают на листьях тонкую защитную пленку, а йод угнетает развитие грибков и бактерий.

Огородники советуют обрабатывать огурцы утром или вечером, когда нет палящего солнца. Процедуру лучше повторять раз в 10 дней, особенно после дождей или резких перепадов температуры. Для профилактики достаточно нескольких обработок за сезон.

Какие ошибки при обработке могут навредить огурцам

Специалисты предупреждают, что слишком большое количество йода может обжечь листву. Именно поэтому важно соблюдать правильные пропорции и не делать раствор слишком концентрированным.

Также не следует производить опрыскивание в жару или под прямыми солнечными лучами.

