Это действительно работает: 6 секретов стирки, которые сэкономят вам кучу денег

Эксперты назвали шесть секретов стирки, которые сэкономят вам кучу денег

Стирка одежды — неизбежный ритуал, который каждый проводит по-своему: некоторые ждут, пока не накопится большая гора грязных вещей, а некоторые стирают вещи после одного ношения. Эксперты рассказали, как эффективно стирать вещи, чтобы не нанести вред вашим вещам и стиральной машине.

Об этом пишет Good Housekeeping.

Специалисты рассказали, что за один цикл стирки стиральная машинка (с загрузкой от 7 до 9 кг) может расходовать около 150 литров воды. Если посчитать расходы за месяц, цифры заставляют серьезно пересмотреть свои бытовые привычки.

К счастью, ситуацию можно исправить. Эксперты утверждают, что мы часто тратим воду впустую просто из-за старых привычек. Они назвали шесть ошибок, от которых стоит избавиться уже сейчас, чтобы сделать стирку более эффективной и экономной.

1. Использование неправильного цикла стирки

Большинство современных стиральных машин имеют от 10 до 15 предварительно запрограммированных циклов стирки, поэтому часто проще просто перейти на стандартный интенсивный цикл. Однако эксперт по уходу и уборке дома Ноа Пинсонно предостерегает этого не делать, ведь этот цикл использует больше воды для стирки, чем нужно.

«Использование их в повседневной стирке приводит к лишним отходам и может привести к преждевременному износу вещей», — отметил эксперт.

2. Чрезмерное использование функции дополнительного полоскания

Многие привыкают добавлять к стирке дополнительный цикл полоскания, но специалисты предостерегают: это такая же бессмысленная трата воды, как и двойной слив в унитазе. Как объясняет эксперт Пинсонно, еще один цикл полоскания лишь увеличивает цифры в платежках за коммуналку, не давая никакого реального результата.

Исключением могут быть разве что случаи, когда вы насыпали слишком много порошка или имеете слишком чувствительную кожу, склонную к аллергии.

3. Запуск нескольких небольших загрузок вместо меньшего количества полных загрузок

Казалось бы, небольшая загрузка должна экономить ресурсы, однако на практике все наоборот: частые запуски полупустой машины лишь увеличивают ваши счета за коммуналку.

По словам Пинсонно, техника потребляет почти одинаковое количество воды и электричества независимо от количества вещей в барабане. Поэтому стирать по несколько футболок за раз — решение совсем не выгодное и малоэффективное.

4. Перегрузка машины

В таком случае подход с полной загрузкой дает обратный эффект. Хотя хорошей практикой является перерыв между днями стирки, перегрузка может быть контрпродуктивным.

«Слишком плотное заполнение барабана препятствует надлежащей очистке, что может привести к повторной стирке той же загрузки и созданию лишней нагрузки на машину без всякой пользы», — пояснил Пинсонно.

Эксперт рекомендует загружать барабан стиральной машины на ¾.

5. Слишком частая стирка слегка изношенных вещей

Часто хочется отправить в стирку абсолютно все, что ребенок носил днем, или всю свою одежду после работы. Однако Пинсонно советует не спешить с этим делом.

На самом деле многие вещи, например джинсы или свитера, совсем не обязательно стирать каждый раз после выхода на улицу — такой подход поможет и ткани дольше сохранять вид, и сэкономить ресурсы.

6. Использование неправильных моющих средств

Специальные высокоэффективные гели и порошки для стирки разработаны именно для того, чтобы образовывать минимум пены в экономных стиральных машинах. Пинсонно предупреждает: если средство подобрано неправильно, чрезмерная пена заставит технику запускать лишние циклы полоскания, что просто выливает воду в канализацию.

Чтобы стирка была действительно экономной, стоит покупать только ту бытовую химию, которая идеально подходит к вашему типу машины.

