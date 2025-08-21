ТСН в социальных сетях

Это действительно так: 15 растений, которые способны предсказать, когда пойдет дождь

Если внимательно присматриваться к некоторым растениям, можно без прогноза погоды понять, когда ждать осадков. Они способны подать сигнал о непогоде через несколько часов, а то и за сутки.

Какие растения могут предсказать, когда пойдет дождь

Какие растения могут предсказать, когда пойдет дождь / © Freepik

Природа часто подсказывает нам об изменениях погоды гораздо раньше, чем синоптики. Некоторые деревья, цветы и даже комнатные растения реагируют на влажность воздуха и атмосферное давление настолько заметно, что их называют «живыми барометрами». Опытные огородники и флористы давно пользуются этими сигналами. Об этом пишет ресурс zaxid.net.

Какие растения способны предсказать, когда пойдет дождь

  • Конский каштан. Перед дождем листья каштана начинают «плакать», на них появляются липкие капельки. Это верный признак повышенной влажности и приближающихся осадков.

  • Канна, комнатный банан, монстера. Перед дождем на листьях этих комнатных растений появляются капли влаги, такой процесс называют гутацией. Это не роса, а избыток воды, которую растение выталкивает через поры, когда воздух уже насыщен влагой.

  • Календула, анютины глазки, одуванчик, цикорий. Эти цветы закрывают свои лепестки еще днем, когда приближается дождь. Если же одуванчик не закрывается даже в пасмурный день, осадков не будет.

  • Кислица и клевер. Их листья ведут как барометр: перед непогодой они сворачиваются, словно защищаясь. А если раскрываются цветы, это сигнал, что завтра возможны осадки.

  • Маргаритки и колокольчики. Их нежные цветы склоняют головки вниз и частично закрываются, чтобы уберечь пыльцу от влаги. Это явный признак того, что скоро будет дождь.

Какие еще растения могут предположить, что пойдет дождь

  • Папоротник — перед изменением погоды его листья могут скручиваться сильнее обычного.

  • Ночная фиалка — в сухую погоду пахнет слабее, а перед дождем аромат становится значительно сильнее.

  • Подорожник — листья темнеют и становятся влажными еще до того, как выпадет дождь.

  • Горох и бобы — перед осадками цветы и листья сворачиваются, чтобы защититься от лишней влаги.

Почему эти растения реагируют на непогоду

Все эти изменения — не магия, а естественная адаптация к природной среде. Ведь цветы и деревья реагируют на атмосферное давление, уровень влажности и изменение освещения. Таким образом они защищают пыльцу, листья и корни от повреждений и гниения.

