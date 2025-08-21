Это действительно так: 15 растений, которые способны предсказать, когда пойдет дождь

Какие растения могут предсказать, когда пойдет дождь / © Freepik

Природа часто подсказывает нам об изменениях погоды гораздо раньше, чем синоптики. Некоторые деревья, цветы и даже комнатные растения реагируют на влажность воздуха и атмосферное давление настолько заметно, что их называют «живыми барометрами». Опытные огородники и флористы давно пользуются этими сигналами. Об этом пишет ресурс zaxid.net.

Какие растения способны предсказать, когда пойдет дождь

Конский каштан. Перед дождем листья каштана начинают «плакать», на них появляются липкие капельки. Это верный признак повышенной влажности и приближающихся осадков.

Канна, комнатный банан, монстера. Перед дождем на листьях этих комнатных растений появляются капли влаги, такой процесс называют гутацией. Это не роса, а избыток воды, которую растение выталкивает через поры, когда воздух уже насыщен влагой.

Календула, анютины глазки, одуванчик, цикорий. Эти цветы закрывают свои лепестки еще днем, когда приближается дождь. Если же одуванчик не закрывается даже в пасмурный день, осадков не будет.

Кислица и клевер. Их листья ведут как барометр: перед непогодой они сворачиваются, словно защищаясь. А если раскрываются цветы, это сигнал, что завтра возможны осадки.

Маргаритки и колокольчики. Их нежные цветы склоняют головки вниз и частично закрываются, чтобы уберечь пыльцу от влаги. Это явный признак того, что скоро будет дождь.

Какие еще растения могут предположить, что пойдет дождь

Папоротник — перед изменением погоды его листья могут скручиваться сильнее обычного.

Ночная фиалка — в сухую погоду пахнет слабее, а перед дождем аромат становится значительно сильнее.

Подорожник — листья темнеют и становятся влажными еще до того, как выпадет дождь.

Горох и бобы — перед осадками цветы и листья сворачиваются, чтобы защититься от лишней влаги.

Почему эти растения реагируют на непогоду

Все эти изменения — не магия, а естественная адаптация к природной среде. Ведь цветы и деревья реагируют на атмосферное давление, уровень влажности и изменение освещения. Таким образом они защищают пыльцу, листья и корни от повреждений и гниения.