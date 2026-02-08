Это действительно так: 4 причины, почему кола из стеклянной бутылки всегда вкуснее и ароматнее

Какой вкус имеют напитки в стеклянной таре / © vividscreen.info

Многие замечали, что кола, лимонад или любой другой газированный напиток из стеклянной бутылки кажется более ароматным и насыщенным, чем из пластиковой. И это не иллюзия — такой эффект имеет вполне реальное научное объяснение. Стекло по-другому взаимодействует с напитком, чем пластик или металл, поэтому вкус в нем сохраняется максимально естественным. Эксперты выделяют четыре фактора, делающих напитки из стеклянной тары столь привлекательными для нашего вкусового восприятия. Об этом пишет ресурс «РБК-Украина».

Стекло не меняет вкус напитка

Стеклянная тара считается наиболее нейтральной среди всех видов упаковки. Она не вступает в реакцию с жидкостями, не впитывает запахи и не передает напитку посторонних нот. Это означает, что каждый глоток имеет такой вкус, каким его задумали производители. Стекло работает как идеальный контейнер для чистого вкуса.

Газированность сохраняется лучше

Углекислый газ — это то, что дарит газированным напиткам свежий, яркий вкус. Пластик имеет микропоры, через которые часть газа постепенно выходит, даже если бутылка закрыта. Стеклянная тара полностью герметична, поэтому пузырьки остаются активными дольше. В результате напиток из стекла более «колючий» и насыщенный, чем аналог в пластиковой бутылке.

Форма стеклянной бутылки усиливает аромат

Узкий горлышек стеклянной бутылки действует как своеобразный ароматический тоннель: оно концентрирует запах напитка и подает его непосредственно во время глотка. Поскольку значительная часть вкусовых ощущений базируется на обонянии, напиток кажется более ярким. Поэтому стеклянные бутылки создают эффект насыщенного аромата.

Оптимальная температура сохраняется дольше

Стекло имеет большую теплоемкость и толстые стенки, что обеспечивает равномерное охлаждение и более медленный нагрев напитка после извлечения из холодильника. Холодный газированный напиток кажется более свежим и приятным — поэтому стеклянная тара выигрывает еще и за счет температурной стабильности.