Это гениальный лайфхак: зачем огородники советуют закапывать пластиковые вилки на участке

Если вы выбрасываете в мусорку пластиковые вилки, которые остаются после заказа еды домой, прекратите так поступать. На самом деле такая посуда поможет вам в огороде.

Самый главный враг всех дачников и огородников – вредители. Чтобы избавиться от насекомых в ход идут разнообразные советы и истории из Сети.

Чтобы забыть о вредителях на своем участке, можете попробовать простым, но достаточно эффективным лайфгаком по использованию пластиковых вилок. Их мы часто получаем вместе с блюдами в сервисах доставки, но постоянно выбрасываем в помойку.

Как говорят эксперты, лучший способ избавиться от надоедливых насекомых – это создать для них физический барьер. Из-за препятствий они не смогут попасть в растения. И с этой задачей отлично справятся именно пластиковые вилки.

Возьмите как можно больше этих принадлежностей – его должно хватить, чтобы окружить все растения на огороде. Вставьте их в почву вокруг культур так, чтобы у вас получился забор. Грызуны или вредители не смогут его обойти, чтобы добраться до растений.

Если сделаете так в следующем сезоне, то заметите, что урожай уцелел, ведь осенние вредители просто не могли его испортить. И главное, что для реализации такого плана вам не нужно тратить много денег или сил.

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