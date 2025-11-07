Это их погубит: эксперт назвал восемь растений, которые категорически нельзя обрезать в ноябре

Некоторым видам растений обрезка в ноябре может навредить / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Холодное время года приближается, а это значит, что вскоре работы в саду будут завершены. Прежде чем браться за обрезку многолетников, опытные садоводы советуют узнать, какие растениякатегорически запрещено трогать в этот период, чтобы они успешно пережили зиму.

Об этом пишет Daily Express.

«Для многих садоводов ноябрь — это месяц, когда они в последний раз убирают в саду — готовят его к зиме. Для большинства, это последние дела, которые хозяева будут выполнять на улице, перед наступлением морозов», — пояснил эксперт-садовник Саймон из «Walking Talking Gardeners».

Реклама

В то же время он поделился списком из восьми растений, которые категорически не стоит обрезать в ноябре.

Азалии и рододендроны

Эксперт Саймон отмечает, поскольку азалии часто относят к роду рододендронов, рекомендация не обрезать касается их тоже. Иными словами, если дадите этим цветам покой, то же следует делать и с азалиями.

«Дело в том, для формирования цветочных почек обоим растениям нужен целый сезон. Как только они заканчивают цвести весной, появляются новые побеги, и эти новые, очень крошечные почки начинают появляться в конечной розетке на конце стебля», — пояснил эксперт.

Он отметил, что почки довольно маленькие, поэтому их легко пропустить.

Реклама

«Я могу понять людей, которые делают такую ошибку с азалиями. Они думают, что растения выглядят немного неопрятно, и обрезают их. Именно поэтому весной растение не будет иметь цветов», — отметил Саймон.

Камелии, магнолии и сирень

Камелии имеют довольно крупные, заметные бутоны, но некоторые садоводы все же склонны обрезать эти растения в ноябре.

Многие обрезают раскидистые побеги, которые выглядят неопрятно, но Саймон предостерегает — это запрещено делать. По его словам, на этих ветках уже ждут весны крупные цветочные почки.

В то же время эксперт советует садоводам не поддаваться соблазну обрезать и магнолии и сирень по той же причине.

Реклама

Форзиция, рибес и филадельфус

Эти выносливые листопадные кустарники, которые часто ценят за их цветы, богаты пыльцой. Но все три вида, как правило, обрезают преждевременно. По словам Саймона, больше всего под угрозой оказывается филадельфус (садовый жасмин — Ред.).

Высокий и раскидистый кустарник, который в начале лета цветет белыми, насыщенно душистыми цветами, в это время года часто выглядит как «абсолютная красота», отмечает Саймон.

Если обрезать жасмин в ноябре, тогда вы рискуете срезать побеги, на которые растение полагается как на основу для цветения в следующем году.

В конце концов, Саймон добавляет, что есть много других задач, которые вы могли бы выполнять вместо обрезки.

Реклама

«Ноябрь — это время сажать луковицы тюльпанов, время сеять выносливые однолетние цветущие растения и душистый горошек», — отметил эксперт.

Напомним, существует пять садовых видов растений, которые прекрасно подходят для зимнего ухода в помещении. По словам эксперта их можно безопасно перенести в дом, где они будут хорошо чувствовать себя как комнатные

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.